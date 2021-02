Gabriel deve desfalcar Corinthians contra o Vasco

Gabriel - Foto: Divulgação/Assessoria

O técnico Vagner Mancini deve ter um desfalque, mas contará com dois reforços para escalar o time do Corinthians para o duelo de domingo, às 16h, na Neo Química Arena, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, o volante Gabriel ficou fora também do treino desta sexta-feira, ao passar a parte da manhã em tratamento, e não deverá atuar na penúltima partida do time no Brasileirão.

Já o lateral-direito Fagner tem vaga garantida, após cumprir suspensão na derrota diante do Santos, na Vila Belmiro. Outro que deverá iniciar entre os titulares frente ao Vasco é Cazares, que jogou apenas o segundo tempo do clássico.

Uma provável escalação poderá formar com: Cássio, Fagner, Jemerson, Gil e Fábio Santos; Xavier e Cantillo; Gustavo Mosquito, Cazares e Mateus Vital; Léo Natel.

Durante o treino desta sexta-feira, Mancini dividiu o elenco em seis grupos e a atividade foi feita em campos reduzidos, com a intenção de melhorar o passe, o controle da bola e a intensidade na marcação.

Depois os titulares foram para a academia, enquanto os reservas aprimoraram os cruzamentos e as finalizações.