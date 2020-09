Futsal na escola é tema do próximo curso do Ciclo de Capacitação e Atualização em Educação Física

A série de cursos apresenta diversos conteúdos relacionados ao esporte, como nutrição, psicologia, desenvolvimento motor, avaliação física - ( Foto: Arquivo/Fundesporte)

O próximo curso on-line do Ciclo de Capacitação e Atualização em Educação Física vai abordar “Estratégia para o desenvolvimento do futsal no contexto escolar”, nesta terça-feira (08), às 14 horas. A transmissão ao vivo, promovida pela Unidade Pedagógica e de Formação (UPF) da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), será realizada no canal oficial da Fundação no YouTube.

Os palestrantes serão os professores Luiz Fernando Borges Daniel e Paulo Sergio Rodrigues, com moderação de Rodrigo Barbosa de Miranda. Os cursos do Ciclo são direcionados a acadêmicos e profissionais de Educação Física, atletas e gestores esportivos, com ênfase na excelência esportiva.

Dentre os assuntos, serão abordados os benefícios do futsal nas aulas de Educação Física escolar, tanto na vida social dos alunos-atletas, quanto à saúde e qualidade de vida; o desenvolvimento da modalidade coletiva em Mato Grosso do Sul, destacando a iniciação escolar e os treinamentos desportivos de rendimento.

“A Educação Física escolar permite que o professor atue em diversos segmentos, entre eles a prática do futsal. Esse esporte estimula a coletividade, o trabalho em equipe, sabedoria e criatividade entre os alunos, além de contribuir para que outras crianças e jovens passem a se interessar pelas aulas de Educação Física nas instituições de ensino”, aponta o gerente da UPF/Fundesporte, Domingos Sávio da Costa.

Sobre o Ciclo

O Ciclo de Capacitação e Atualização em Educação Física da Fundesporte abrange 22 cursos. A programação de videoaulas gratuitas ao vivo teve início no dia 4 de agosto e segue até 16 de outubro.

O objetivo é o desenvolvimento dos profissionais que integram o campo da Educação Física, esporte e lazer, mediante a adoção de instrumentos que propiciem meios para o acesso ao conhecimento, a aquisição de novas habilidades e mudança de atitudes, contribuindo com o melhor desempenho nessa área, na busca constante de novas competências.

A série de cursos apresenta diversos conteúdos relacionados ao esporte, como nutrição, psicologia, desenvolvimento motor, avaliação física, métodos de treinamento de base em diversas modalidades (voleibol, basquetebol, futsal, badminton, atletismo, natação, lutas), com foco no contexto escolar. Cada curso tem carga horária de duas horas, com certificação aos participantes, que será emitida a partir de novembro.

Para mais informações e esclarecimento de dúvidas, entre em contato pelo telefone (67) 3323-7225 ou adicione este número e mande uma mensagem pelo WhatsApp.