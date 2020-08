Fundesporte orienta sobre a prática segura do ciclismo durante a pandemia

O guia tem como referência 13 estudos oficiais de entidades sanitárias e artigos científicos nacionais e internacionais - ( Foto: Divulgação/ SECOM MS)

Guia elaborado pela Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) traz orientações para a prática segura do ciclismo no Estado, a fim de evitar a contaminação pelo novo coronavírus (Covid-19).

Ao todo, são 17 tópicos instrutivos que integram a campanha Ciclista Consciente, cujo objetivo é orientar desde medidas de higienização dos equipamentos, distanciamento entre os atletas, uso de máscara e também atitudes para a preservação do meio ambiente durante os exercícios ao ar livre.

O documento é de autoria do assessor de gabinete da presidência da Fundesporte e professor doutor em Educação Física, Paulo Ricardo Martins Nuñez. O guia tem como referência 13 estudos oficiais de entidades sanitárias e artigos científicos nacionais e internacionais, que analisam a atividade física durante a pandemia de Covid-19 e os impactos dos exercícios físicos ao sistema imunológico humano.

“São instruções sugestivas de monitoramento individual direcionadas ao público em geral que pedala, seja atleta profissional ou amador. Percebemos que muitas pessoas estão retornando à prática de atividades físicas e, dessa forma, elas necessitam ter cuidados básicos para prevenir o contágio e disseminação do vírus”, pontua Nuñez.

Para ter acesso ao material da campanha Ciclista Consciente, clique aqui.