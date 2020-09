Fundesporte lança guia com orientações à prática segura de corrida de rua em tempos de Covid-19

A Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) disponibiliza guia com orientações para a prática de corrida de rua e atividades afins de modo seguro, com o objetivo de evitar a contaminação pelo novo coronavírus (Covid-19) - (Foto: SECOM GOV MS)

A Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) disponibiliza guia com orientações para a prática de corrida de rua e atividades afins de modo seguro, com o objetivo de evitar a contaminação pelo novo coronavírus (Covid-19).

O documento, que integra a campanha Atleta Consciente, dispõe de 20 tópicos instrutivos, cuja finalidade é orientar desde medidas de higienização dos equipamentos, distanciamento entre os atletas, uso de máscara, até atitudes para a preservação do meio ambiente durante os exercícios ao ar livre.

Além disso, o guia apresenta recomendações de condicionamento físico, de respiração e alimentação para que os atletas (amadores ou profissionais) pratiquem as atividades sem o risco de lesões ou quaisquer desconfortos. O documento é de autoria do assessor de gabinete da presidência da Fundesporte e professor doutor em Educação Física, Paulo Ricardo Martins Nuñez.

Para elaborar o material, o profissional teve como referência 20 estudos oficiais de entidades sanitárias e artigos científicos nacionais e internacionais, que analisam a atividade física durante a pandemia de Covid-19 e os impactos dos exercícios físicos ao sistema imunológico humano.

“A atividade física é uma grande aliada do sistema imunológico, por isso se manter ativo é essencial para uma vida saudável, prevenindo contra doenças crônico-degenerativas e inclusive psicossomáticas. Mesmo durante a pandemia, sabemos que muitas pessoas estão saindo de casa para treinar e, então, decidimos criar esse material com sugestões de monitoramento individual”, explica Nuñez.

Confira o material em PDF clicando aqui.