Fundesporte credencia professores e instrutores para cursos de capacitação

Estão abertas as inscrições para instrutores, professores e palestrantes que queiram prestar serviço na Fundesporte - Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul. Os profissionais irão atuar em cursos de capacitação em educação física, treinamento desportivo, saúde e gestão esportiva ofertados pela Fundação em todo o Estado.

A convocação do ministrante será realizada conforme a demanda dos cursos oferecidos ou apoiados pela Fundesporte em 2020 e 2021.

As inscrições serão realizadas exclusivamente via e-mail, e o interessado deverá enviar requerimento de credenciamento/carta de intenção à Comissão de Seleção e Credenciamento/UPF no e-mail: fundesportecredenciamento@gmail.com, com a documentação exigida em anexo.

Além disso, deverá ser enviada declaração de prestação de serviços. Para classificação dos credenciados será atribuída pontuação de acordo com documentos solicitados.

Para mais informações e esclarecimento de dúvidas, entre em contato pelo telefone (67) 3323-7225 ou adicione este número e mande uma mensagem pelo WhatsApp.