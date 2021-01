Francês Stephane Peterhansel vence sua primeira etapa do Rally Dakar 2021

Líder geral da competição entre os carros, Stephane Peterhansel finalmente ganhou sua primeira etapa no Rally Dakar 2021 nesta terça-feira. O triunfo do francês o deixa 17 minutos e 50 segundos distante do catariano Nasser Al-Attiyah.

Restando apenas três fases, o 'Sr. Dakar' vai se consolidando como favorito. O apelido do francês de 55 anos faz referência ao fato de que Peterhansel possui o recorde de 13 vitórias sobre duas e sobre quatro rodas. Até a conquista desta terça-feira, ele ainda não havia triunfado em nenhuma etapa do evento deste ano.

Al-Attiyah, da Toyota, teve de lidar com dois furos em seus pneus no circuito de 465km ao redor de Neom, conseguindo chegar no segundo lugar. Carlos Sainz, companheiro de Peterhansel na X-Raid Mini JCW, chegou apenas em 11º. O piloto de 26 anos ocupa a 3ª posição geral.

Stephane Peterhansel, vencedor na 9ª etapa, disse que manter a calma foi fundamental para o resultado final, em meio a um percurso com muitas adversidades. "Além das dunas, encontramos de tudo", contou. "Em um ponto, chegamos a Carlos Sainz, vítima precisamente de um furo, e mais tarde a Nasser Al-Attiyah, que ele estava na mesma situação."

O francês disse ainda que a recente prova tem características de um Rally Dakar, onde não só a velocidade é importante, mas também a administração dos pneus e do veículo. "Eu ficava calmo quando as coisas ficavam feias e tudo. O fundamental é manter sangue frio, ou seja, saber perder tempo e tentar recuperá-lo mais tarde", explicou.

MOTOS - Na categoria das motocicletas, o chileno Jose Ignacio Cornejo aumentou sua vantagem para 11 minutos e 24 segundos sobre o argentino Kevin Benavides, que venceu a etapa. O britânico Sam Sunderland foi o terceiro colocado.

O australiano Toby Price acabou sofrendo um acidente e foi levado ao hospital por helicópteros para realização de exames. Duas vezes campeão de Dakar, ele vinha sendo o vice-líder geral e desafiava a liderança quando caiu depois de 155 quilômetros.

Sunderland e o atual campeão da competição, Ricky Brabec, pararam para socorrer o colega e foram compensados com seus tempos perdidos durante o resgate. "Ele se machucou um pouco. Eu acho que foram seu ombro e seu braço esquerdo. Ele bateu bem forte e não sabia onde estava", descreveu Brabec.