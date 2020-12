FPF divulga a tabela do Paulistão com Corinthians x Palmeiras na segunda rodada

Três semanas após o sorteio dos grupos, a FPF divulgou nesta terça-feira a tabela do Campeonato Paulista. Palmeiras e São Paulo abrem a competição em casa, com Corinthians e Santos sendo visitantes. O primeiro clássico ocorre já na segunda rodada, com Corinthians e Palmeiras se enfrentando na Neo Química Arena.

O Paulistão manterá o sistema de 2020, com 12 rodadas e equipes do mesmo grupo não se enfrentando na primeira fase. Primeiro e segundo colocados das mesmas chaves se encaram nas quartas, em duelo só de ida. A semifinal também será em um jogo e a final com confrontos de ida e volta.

A competição vai de 28 de fevereiro a 23 de maio e a primeira rodada registrará o confronto entre o campeões da A1, Palmeiras, e São Caetano, o melhor da A2, no Allianz Parque. No Morumbi, o São Paulo hospeda o Botafogo de Ribeirão Preto. O Santos joga na casa do Santo André e o Corinthians visita o Bragantino.

Por enquanto, a primeira rodada está toda marcada para 28 de fevereiro, mas deve ser desmembrada, com jogos acontecendo no sábado, dia 27. A grade da TV vai definir os dias e horários.

A FPF quer emoção desde o começo e já colocou o clássico Corinthians x Palmeiras na segunda rodada, marcada para 7 de março. O fim de semana seguinte terá São Paulo x Santos. Palmeiras x São Paulo será na quinta rodada (24/3), Santos e Corinthians jogam na oitava (4/4), Corinthians x São Paulo (14/4) será na décima jornada e Palmeiras x Santos ficou para a penúltima (18/4).

Confira a primeira rodada do Paulistão:

Ferroviária x Inter de Limeira

Guarani x Ituano

Novorizontino x Ponte Preta

Palmeiras x São Caetano

Red Bull Bragantino x Corinthians

Santo André x Santos

São Bento x Mirassol

São Paulo x Botafogo

Confira os grupos do Paulistão:

Grupo A: Corinthians, Santo André, Inter de Limeira, Botafogo

Grupo B: São Paulo, Ponte Preta, Ferroviária, São Bento

Grupo C: Palmeiras, Red Bull Bragantino, Novorizontino, Ituano

Grupo D: Santos, Mirassol, Guarani, São Caetano