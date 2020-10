Fortaleza x São Paulo abre oitavas da Copa do Brasil no dia 14; confira a tabela

A CBF divulgou no fim da noite desta quarta-feira a tabela das oitavas de final da Copa do Brasil. E determinou que Fortaleza e São Paulo vão abrir esta etapa do torneio daqui a uma semana, no dia 14, às 19h15, no Castelão.

Já o confronto de volta, no Morumbi, será realizado em um domingo, no dia 25 de outubro, às 20h30. Isso significa que esse confronto estará encerrado sem que os outros sete das oitavas de final tenham sido iniciados.

A série entre Botafogo e Cuiabá será realizada em duas terças-feiras. Os confrontos vão ser disputados no Engenhão, no dia 27, às 21h30, e na Arena Pantanal, em 3 de novembro, às 19 horas.

O dia 28 de outubro, uma quarta-feira, será de quatro jogos: Santos x Ceará, às 16 horas, na Vila Belmiro, Atlético-GO x Internacional, às 19h, no Estádio Olímpico, além de dois confrontos às 21h30: Athletico-PR x Flamengo, na Arena da Baixada, e Corinthians x América-MG, na Neo Química Arena.

Dessas quatro séries, uma terá o jogo de volta na terça-feira seguinte, 3 de novembro, às 21h30, no Castelão, entre Ceará e Santos. No dia seguinte, às 19h, o Inter receberá o Atlético-GO, no Beira-Rio. Já às 21h30, serão disputados os duelos de Flamengo e Corinthians, no Maracanã e no Independência, respectivamente.

Já os confrontos Red Bull Bragantino e Grêmio x Juventude serão realizados em duas quintas-feiras. No dia 29, o duelo no Nabi Abi Chedid será às 19h, com o confronto na Arena do Grêmio sendo às 21h30. Os horários são os mesmo nos duelos de volta, em 5 de novembro, no Allianz Parque e no Alfredo Jaconi.

Confira a tabela detalhada das oitavas de final da Copa do Brasil:

Jogos de ida

14/10

19h15 - Fortaleza x São Paulo

27/10

21h30 - Botafogo x Cuiabá

28/10

16h - Santos x Ceará

19h - Atlético-GO x Internacional

21h30 - Corinthians x América-MG

21h30 - Athletico-PR x Flamengo

29/10

19h - Bragantino x Palmeiras

21h30 - Grêmio x Juventude

Jogos de volta

25/10

20h30 - São Paulo x Fortaleza

03/11

19h - Cuiabá x Botafogo

21h30 - Ceará x Santos

04/11

19h - Internacional x Atlético-GO

21h30 - América-MG x Corinthians

21h30 - Flamengo x Athletico-PR

05/11

19h - Palmeiras x Bragantino

21h30 - Juventude x Grêmio