Fogos agitam treino do Internacional antes do embarque para enfrentar o Coritiba

A sexta-feira foi agitada para o Internacional. Pressionado após a eliminação para o rival Grêmio no Campeonato Gaúcho, o time colorado viajou para Curitiba, onde enfrenta o Coritiba, na estreia do Brasileirão com três desfalques. Antes os jogadores foram surpreendidos com a explosão de fogos de artifício atirados por torcedores no centro de treinamento.

Com os desfalques de Edenílson, Musto e Nonato, todos machucados, que nem viajaram para o Paraná, o técnico Eduardo Coudet deverá fazer algumas alterações táticas na equipe.

Para a vaga de Edenílson, o treinador argentino poderá escalar Bruno Praxedes ou colocar William Pottker, puxando Thiago Galhardo mais na armação das jogadas. Outra alternativa é dar oportunidade para Patrick e deixar Boschilia mais centrado.

Rodrigo Lindoso, recuperado de uma lesão muscular deve ser o substituto natural para o lugar de Musto, enquanto Nonato não estava sendo utilizado na equipe.

A novidade do treino foi a presença do recém-contratado Yuri Alberto, que não foi relacionado para o primeiro duelo na competição nacional. O time mais provável para entrar em campo deverá formar com: Marcelo Lomba; Saravia, Bruno Fuchs, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Lindoso, Marcos Guilherme, Praxedes (Pottker) e Boschilia; Thiago Galhardo e Guerrero.