Fluminense anuncia a contratação do lateral-esquerdo Danilo Barcelos, ex-Botafogo

O Fluminense anunciou, nesta segunda-feira, a contratação do lateral-esquerdo Danilo Barcelos, que estava no Botafogo. Com contrato assinado até dezembro de 2022, o jogador vai disputar a vaga no time titular com Egídio e Orinho.

Segunda opção do Fluminense, pois a primeira era Jorge, ex-Flamengo e que está no Monaco, Danilo Barcelos também interessava ao Cruzeiro, mas o próprio jogador pediu para ser negociado com o clube das Laranjeiras e até sugeriu uma rescisão de contrato amigável com o Botafogo.

"O clube recebeu uma solicitação pessoal do lateral-esquerdo Danilo Barcelos, que deseja se transferir para outro clube do futebol brasileiro, e acertou o término do seu vínculo profissional", confirmou o Botafogo por meio de nota.

Aos 29 anos, Danilo começou a carreira no América-MG e teve sua melhor temporada em 2016, quando marcou dez gols em 51 jogos disputados. O defensor atuou também por Atlético-MG, Sport, Vasco e Botafogo.

"Danilo é um lateral com grande vocação ofensiva. Destaca-se pela sua ótima bola parada e boa chegada a frente", destacou Io Fluminense em uma nota publicada em seu site oficial.