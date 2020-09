Final de semana tem a volta do projeto Amigos do Parque, na Capital

Apesar da orientação dos órgãos sanitários para a permanência em casa, a administração estadual notou que, aos finais de semana - (Foto:Arquivo/Fundesporte)

O Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), retoma neste final de semana, dias 12 e 13 de setembro, das 7h às 18h, o projeto Amigos do Parque, em Campo Grande. Com foco na segurança da população que continua a frequentar o Parque dos Poderes, o intuito é ampliar o espaço reservado à prática de atividade física, evitando assim a aglomeração de pessoas e o possível contágio pelo novo coronavírus (Covid-19).

A última suspensão do projeto ocorreu em 18 de julho, em virtude da disseminação viral e em conformidade ao Decreto municipal que paralisou atividades consideradas não essenciais aos sábados e domingos. Agora, retorna com ênfase nas orientações de segurança, como o respeito ao distanciamento social e a importância do uso de máscaras durante a prática de exercícios físicos de intensidade moderada.

Apesar da orientação dos órgãos sanitários para a permanência em casa, a administração estadual notou que, aos finais de semana, o Parque continuou sendo um dos principais pontos de encontro da população campo-grandense que costuma se exercitar. Com o espaço para corridas, pedaladas e caminhadas reduzido às calçadas, houve aumento das aglomerações, além do risco de atropelamentos.

Uma equipe formada por profissionais de Educação Física da Fundesporte estará estrategicamente no local, em duas tendas, para repassar orientações de segurança à saúde aos que forem se exercitar. As tendas estarão equipadas com caixas de som com uma mensagem sobre a importância do distanciamento entre os indivíduos, uso de máscaras e retorno imediato para casa assim que concluídos os exercícios.

“Estamos retomando o projeto com total segurança, ampliando, com o fechamento da via, o espaço para que as pessoas se exercitem ao ar livre com tranquilidade, distantes umas das outras, e sem o fluxo de carro, que pode ocasionar graves acidentes”, explica o diretor-presidente da Fundesporte e profissional de Educação Física, Marcelo Ferreira Miranda.

A prática de exercícios físicos é fundamental para a saúde do corpo e da mente, principalmente neste momento de enfrentamento à Covid-19. “Com os benefícios da atividade física moderada é possível superar os desafios impostos pela quarentena. O exercício físico ao ar livre estimula o sistema imunológico e melhora a síntese de vitamina D, afastando doenças crônico-degenerativas e psicossomáticas”, encerra Miranda.

O projeto

O Amigos do Parque, lançado em 2016, consiste no fechamento de uma das pistas do Parque dos Poderes para possibilitar a prática desportiva, como caminhadas, corridas, passeios de bicicleta e patins. O trecho interditado (lado direito da pista) compreende a área entre a rotatória da Avenida Mato Grosso (após a Avenida Hiroshima) até a Avenida Afonso Pena (em frente ao Corpo de Bombeiros), contornando o Parque Estadual do Prosa.