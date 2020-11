Fernando Diniz projeta duelo contra Flamengo: 'Não vai ter muita mudança tática'

Fernando Diniz, técnico do São Paulo - (Foto: Ricardo Moraes/Reuters)

Apenas 10 dias depois de golear o Flamengo no estádio do Maracanã por 4 a 1, pelo Campeonato Brasileiro, o São Paulo voltará a enfrentar o clube rubro-negro, no mesmo local, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. Embora a competição seja diferente, o técnico tricolor, Fernando Diniz, não espera surpresas para a próxima partida, nesta quarta-feira, devido às características de ambas as equipes.

"O que espero do Flamengo é um adversário sempre difícil. Jogamos bem naquele jogo, soubemos aproveitar as chances e ganhamos bem. Mas é um adversário que merece todo cuidado, todo respeito. Temos que jogar com a mesma energia para fazer uma grande partida. Não vai ter muita mudança tática, nem nossa nem do Flamengo. São times com característica própria de jogar", projetou.

Fernando Diniz tem retrospecto equilibrado contra o Flamengo. Ao contar os duelos pelo São Paulo e pelo Fluminense, o treinador soma duas vitórias, três empates e duas derrotas. Os dois resultados negativos aconteceram quando ele ainda treinava a equipe carioca, ambas pelo Estadual. O técnico, porém, prefere deixar o histórico de lado ao comentar o próximo confronto.

"Não dá para falar que meu estilo encaixa contra o Flamengo porque enfrentei três treinadores diferentes: Abel Braga, Jorge Jesus e Domènec Torrent. É circunstancial. Cada jogo é um jogo, isso fica no passado, e o que vale é o jogo de quarta-feira. Tem que procurar focar bastante nas qualidades do Flamengo, e eventualmente onde a gente pode levar vantagem também", disse Fernando Diniz.