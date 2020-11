Felipe Melo mostra confiança em recuperação de lesão: 'Voltarei em janeiro'

Felipe Melo está em recuperação de lesão no Palmeiras - (Foto: Cesar Greco/Ag)

Em recuperação de cirurgia no tornozelo esquerdo realizada no dia 9 de novembro, Felipe Melo está confiante em sua recuperação e disse que voltará a jogar pelo Palmeiras em janeiro. Ele fraturou o tornozelo durante partida contra o Vasco, em São Januário. A previsão inicial de recuperação era de três a quatro meses.

"As coisas têm andado de uma maneira até rápida. Escutei algumas pessoas falarem que a temporada tinha acabado para mim, mas essas pessoas estão equivocadas, porque em janeiro eu voltarei", afirmou Felipe Melo, em entrevista ao podcast da Libertadores.

O jogador está de olho na final da competição sul-americana, que será disputada no dia 30 de janeiro, no Maracanã. O Palmeiras está nas oitavas de final e encaminhou a vaga às quartas ao vencer o Delfín por 3 a 1, no Equador. O duelo de volta será na quarta-feira, no Allianz Parque.

"É continuar fazendo o que estou fazendo, tendo um clube referência naquilo que faz. Em janeiro, estarei presente para ajudar os companheiros a conseguir a nossa obsessão, que é a Libertadores", disse Felipe Melo.

O capitão do Palmeiras também comemorou o fato de sua lesão ter sido considerada "leve", apesar da necessidade de cirurgia. Felipe Melo fraturou o tornozelo em choque com Neto Borges, de forma acidental. No lance, Zé Rafael empurrou o jogador vascaíno, que caiu sobre a perna de Felipe Melo.

"Poderia ser muito pior o que aconteceu comigo, poderia ter uma fratura exposta, ter danificado os ligamentos do joelho. Os médicos ficaram bem preocupados, mas o milagre começou ali de eu não ter tido uma fratura", afirmou.