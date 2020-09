Federação Internacional confirma Brasil, Itália, Alemanha e Rússia em Campo Grande

O objetivo é fazer da competição nacional o evento-teste para a Liga das Nações no ano seguinte. “Ainda não tem nada confirmado. - (Fotos:Chico Ribeiro)

A Federação Internacional de Voleibol (FIVB, na sigla em inglês) divulgou a tabela da Liga das Nações de Vôlei 2021. Na etapa de Campo Grande-MS, marcada para os dias 11, 12 e 13 de junho, a seleção brasileira masculina enfrentará Itália, Alemanha e Rússia.

Os jogos acontecerão no Ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis, o Guanandizão, totalmente reformado pelo Governo de Mato Grosso do Sul, em parceria com a Prefeitura de Campo Grande.

O avanço da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) impossibilitou a realização do torneio internacional em 2020 na Capital, cancelado em maio pela FIVB. O megaevento estava agendado para ocorrer entre os dias 19 e 21 de junho e marcaria a reabertura do principal ginásio coberto sul-mato-grossense.

No entanto, a Federação Internacional, por intermédio da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), já havia priorizado Campo Grande para receber uma das etapas da competição. Além disso, o governador Reinaldo Azambuja reiterou o compromisso do convênio firmado junto à CBV, via Federação Estadual de Voleibol (FVMS), com repasse de R$ 1,3 milhão de recursos próprios para custear a Liga.

“Sem dúvida alguma, será um dos maiores eventos esportivos da história do nosso Estado, com as quatro principais seleções masculinas jogando em Campo Grande. Com a Liga das Nações, o Guanandizão, amplamente reestruturado pelo Governo do Estado, vai poder voltar a receber eventos de ponta em grande estilo já no ano que vem”, afirma o diretor-presidente da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), Marcelo Ferreira Miranda.

Além da Capital de Mato Grosso do Sul, a competição internacional terá fases brasileiras em Brasília-DF e Cuiabá-MT. Na Liga das Nações, as seleções se enfrentarão nos seus respectivos grupos e as cinco mais bem classificadas passarão à fase final junto aos países-sede. A fase final do masculino será na Itália, de 23 a 27 de junho.

Guanandizão de volta

Inativo por sete anos, o Guanandizão está de volta, após passar por reforma geral e adequação. O projeto de execução e requalificação de espaços internos e externos do complexo foi licitado pelo Governo do Estado em R$ 1,881 milhão.

Na parte interna, onde ocorrem as principais atrações do complexo e é capaz de comportar 8.240 pessoas, a quadra foi preparada com materiais de alta tecnologia, que acompanham palcos esportivos de ponta pelo mundo: revestimento com piso emborrachado de poliuretano em elastômeros duráveis e adesivos de alto desempenho, além de pisos de taco ao redor.

O espaço também teve banheiros, lanchonetes, salas administrativas e vestiários revitalizados, instalações de lâmpadas de LED, reforma completa do teto, troca e nova pintura em amarelo, azul, verde e vermelho dos assentos e arquibancadas, além da instalação de novo sistema elétrico e hidráulico.

Para o relançamento da praça esportiva ainda em 2020, a Fundesporte tem a expectativa de trazer a Supercopa Brasileira de Voleibol, organizada pela CBV, que coloca frente a frente os campeões da Copa Brasil e os vencedores da atual edição da Superliga Banco do Brasil. As datas previstas pela entidade nacional são 30 de outubro (masculino) e 6 de novembro (feminino), com cobertura televisiva.

O objetivo é fazer da competição nacional o evento-teste para a Liga das Nações no ano seguinte. “Ainda não tem nada confirmado. Recebemos o convite da CBV para sediar esse torneio mais para o final do ano, para testar o novo Guanandizão. Estamos analisando essa possibilidade, lembrando que tudo vai depender da curva epidemiológica da Covid-19 no Estado”, explica Marcelo Miranda.

Confira abaixo a tabela completa divulgada pela FIVB, nas disputas do gênero masculino:

Semana 1 – 14 a 16 de maio – Estados Unidos

Brasil

Estados Unidos

Argentina

Canadá

Semana 2 – 21 a 23 de maio – Brasília-DF (Brasil)

Brasil

Sérvia

Japão

França

Semana 3 – 28 a 30 de maio – Polônia

Brasil

Polônia

China

Bulgária

Semana 4 – 4 a 6 de junho – Tehran (Irã)

Brasil

Irã

Austrália

Eslováquia

Semana 5 – 11 a 13 de junho – Campo Grande-MS (Brasil)

Brasil

Itália

Alemanha

Rússia