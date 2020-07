Federação acata pedido e marca jogo do Grêmio para CT do clube em Eldorado do Sul

O Grêmio é o líder do seu grupo e está classificado às semifinais do segundo turno, assim como o Inter - (Foto: Reprodução)

A Federação Gaúcha de Futebol confirmou nesta sexta-feira a tabela da última rodada do segundo turno do Campeonato Gaúcho e definiu que o Grêmio mandará o seu jogo no centro de treinamentos da equipe em Eldorado do Sul. O CT Hélio Dourado será o local do confronto com o Ypiranga, a partir das 11 horas de domingo.

O Grêmio não pode atuar em Porto Alegre por causa do veto da prefeitura em função do surto do coronavírus e não aprovou as condições encontradas na última quarta-feira no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, onde venceu o Internacional por 1 a 0.

Assim, o Grêmio utilizará no domingo o seu CT em Eldorado do Sul, localizado na região metropolitana de Porto Alegre e que recebe as atividades das divisões de base do clube.

A federação realizou outras duas mudanças na tabela. O duelo São José x Novo Hamburgo, domingo, em Bento Gonçalves, foi antecipado para as 11 horas. Já Brasil de Pelotas x Juventude deixou Novo Hamburgo, em função do veto da prefeitura, e será disputado em Lajeado.

O Grêmio é o líder do seu grupo e está classificado às semifinais do segundo turno, assim como o Inter. As outras duas vagas ainda estão em disputa.

Confira a tabela da rodada final do returno do Campeonato Gaúcho:

Sábado (25/07)

19h - Esportivo x Internacional - Montanha dos Vinhedos (Bento Gonçalves)

Domingo (26/07)

11h - Grêmio x Ypiranga - CT Hélio Dourado (Eldorado do Sul)

11h - São José x Novo Hamburgo - Montanha dos Vinhedos (Bento Gonçalves)

16h - Brasil de Pelotas x Juventude - Arena Alviazul (Lajeado)

16h - Caxias x Pelotas - Centenário (Caxias do Sul)

19h - Aimoré x São Luiz - Cristo Rei (São Leopoldo)