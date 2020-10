Fase de grupos da Liga dos Campeões começa com PSG, Barça e Juventus em campo

Atrasada por conta da pandemia de covid-19, que alterou todo o calendário do futebol mundial, a fase de grupos da temporada 2020/2021 da Liga dos Campeões começa nesta terça-feira com o mesmo formato dos últimos anos e confrontos entre grandes times logo na primeira rodada. Um dos destaques é o duelo entre o atual vice-campeão, Paris Saint-Germain, e o Manchester United em Paris, às 16 horas (horário de Brasília).

Liderado por Neymar, o PSG se espelha na campanha da última edição, em que alcançou a final pela primeira vez em sua história. O título acabou ficando com o Bayern de Munique, mas o caminho está pavimentado para o time francês novamente brigar pela taça inédita.

A equipe de Paris segue apostando nos craques Neymar e Mbappé e hoje tem um elenco mais renovado após as saídas de Thiago Silva e Edinson Cavani e as chegadas do volante português Danilo Pereira, do meio-campista brasileiro Rafinha Alcântara e do atacante italiano Moises Kean, além do lateral Fiorenzi, emprestado pela Roma.

O Manchester United aposta em Cavani, que, no entanto, não estreia contra seu ex-clube. "Edinson precisa de mais alguns dias de treino físico antes de pensarmos na estreia, talvez no fim de semana", explicou o técnico Ole Gunnar Solskjaer.

O Grupo H não é dos mais fáceis já que, além de Manchester United e PSG, conta com o RB Leipzig, uma das sensações da última edição e que foi justamente eliminado nas semifinais pelos franceses. O outro integrante da chave é o modesto Instanbul Basaksehir, da Turquia, ex-equipe de Robinho. Istambul, aliás, será sede da final, prevista para ser realizada em 20 de maio de 2021, no estádio Olímpico Atatürk.

Atual campeão, o Bayern de Munique entra novamente como um dos favoritos ao título. O time bávaro não perdeu peças importantes e ainda reforçou o já qualificado elenco comandado pelo técnico Hansi Flick, com o brasileiro Douglas Costa, o alemão Leroy Sané e o camaronês Choupo-Moting. A grande referência da equipe alemã continua sendo o polonês Robert Lewandowski. Os bávaros fazem a estreia contra o Atlético de Madrid, reforçado por Luis Suárez, na quarta, em Munique.

A Liga dos Campeões terá um confronto precoce entre os dois craques que têm dominado o futebol mundial nos últimos anos. O sorteio da Uefa colocou a Juventus, do português Cristiano Ronaldo, e o Barcelona, do argentino Lionel Messi, na mesma chave, a G.

O duelo entre Messi e Cristiano Ronaldo no principal torneio do futebol mundial não é inédito, mas nunca aconteceu tão cedo. Os dois jogam nesta terça. A Juventus inicia sua campanha diante do Dínamo de Kiev, às 13h55 (de Brasília), na Ucrânia, enquanto que o Barcelona, com expectativas moderadas, enfrenta o modesto Ferencváros, em jogo a ser disputado no Camp Nou, às 16 horas.

De Bruyne, Alisson, Salah, Mané, Suárez, Hazard e Lukaku também figuram na lista a candidatos ao estrelato. O norueguês Haaland, do Borussia Dortmund, o jovem alemão Kai Havertz, do Chelsea, e os brasileiros Rodrygo e Vinicius Junior, do Real Madrid, são outros que merecem atenção.