Falcao Garcia marca aos 45 do 2º e garante empate da Colômbia diante do Chile

Em um dos melhores jogos das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar de 2022, Chile e Colômbia empataram, nesta terça-feira, em Santiago, por 2 a 2, em duelo da segunda rodada. O gol da igualdade colombiana só foi marcado pelo veterano Falcao Garcia aos 45 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, a Colômbia, que havia vencido a Venezuela na estreia, soma quatro pontos, enquanto os chilenos, derrotados pelo Uruguai na primeira rodada, somaram o primeiro ponto.

As duas seleções voltam a jogar em 12 de novembro como anfitriãs. Os chilenos vão receber os peruanos, enquanto os colombianos terão pela frente os uruguaios.

Em um dos jogos mais equilibrados neste início de disputa de Eliminatórias, Chile e Colômbia fizeram um bom duelo. O jogo ganhou um tempero a mais logo aos seis minutos, quando a zaga chilena falhou e Medina encontrou Jéfferson Lerma livre para abrir o placar.

Derrotados na estreia, os chilenos tinham a obrigação de buscar o resultado positivo e foram ao ataque, mas não podiam se descuidar da defesa. As chances se sucederam até o fim da primeira etapa, quando os donos da casa precisaram de apenas três minutos para virarem o jogo. Aos 37, Vidal, um dos mais participativos do jogo, empatou em cobrança de pênalti, e aos 40, Alexis Sánchez fez 2 a 1.

O segundo tempo foi ainda mais disputado, principalmente pelo domínio do meio de campo, setor em que as duas seleções possuem jogadores de alto nível. Aos 17 minutos, a Colômbia chegou a empatar em um lance confuso dentro da área, que o juiz marcou falta de ataque.

Os últimos 15 minutos foram de pressão colombiana, que abusou das bolas alçadas na área. De tanto insistir, saiu o empate. Bola na área, zaga chilena não afastou e Falcao Garcia desviou chute de Murillo para empatar o jogo: 2 a 2. Resultado justo.