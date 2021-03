Fábio Moreno promete Ponte Preta com força máxima contra o Gama na Copa do Brasil

Fábio Moreno - Foto: Álvaro Júnior/AA Ponte Preta

A derrota para o Corinthians por 2 a 1, no último domingo, em São Paulo, já ficou para trás. A Ponte Preta deixa o Campeonato Paulista um pouco de lado e foca as suas atenções na Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, encara o Gama, às 15h30, em Luziânia (DF), pela primeira fase. Por estar melhor colocado no ranking da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o time paulista tem a vantagem do empate no jogo único.

Apesar do desgaste físico e do pouco tempo de treinamento entre um jogo e outro, o técnico Fábio Moreno garantiu que vai mandar a campo o que tem de melhor. A classificação é muito importante na questão financeira, pois dá uma premiação de R$ 675 mil.

"É um jogo importante no planejamento esportivo e financeiro. Não podemos deixar nada para depois, temos que começar forte e terminar mais forte ainda. Vamos com força máxima para conquistar não só a classificação como a vitória, que vai trazer tranquilidade para a disputa do Paulista também", afirmou o treinador.

Para o jogo contra o Gama, Fábio Moreno ainda não poderá contar com os jogadores que cumprem isolamento após testarem positivo para a covid-19. São os casos do goleiro Pedrão, do zagueiro Rayan, do volante Barreto e do meia Camilo.