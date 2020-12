Fabinho Moreno vê Ponte recuperando a confiança, mas freia empolgação

A Ponte Preta voltou a sonhar com uma vaga no G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro depois de vencer a segunda partida na última terça-feira ao bater o Cruzeiro, por 2 a 1, de virada, em Campinas. O técnico Fabinho Moreno vê o time recuperando a confiança no dia a dia.

"Estamos recuperando a confiança dia a dia, treino a treino, reunião a reunião, jogo a jogo", disse o treinador, que tem 100% de aproveitamento desde que foi efetivado pela diretoria.

Apesar da distância para o G-4 da Série B estar em apenas três pontos, Fabinho Moreno freia a empolgação e adota o discurso de pensar um jogo de cada vez. E o próximo é muito importante. Na quarta-feira da semana que vem, a Ponte faz um confronto direto com o Juventude, em Caxias do Sul.

"Vamos um passo de cada vez, com tranquilidade, consciência, sem empolgar. Aqui sabemos como funcionam as coisas: quando começa a melhorar, a expectativa cresce, e daí a cobrança e a decepção são grandes também em caso de revés. Vamos uma coisa de cada vez", destacou Moreno.

Na próxima rodada, a Ponte Preta tem a oportunidade de voltar ao G-4 se vencer o Juventude. Na sexta colocação, o time pode chegar aos mesmos 49 pontos dos gaúchos, que estão na quarta colocação, mas passaria no número de vitórias.