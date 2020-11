Expulso contra o Ceará, Marinho é citado em súmula de árbitro e pode ser punido

Marinho, atacante do Santos - (Foto: Ivan Storti/Santos FC)

A derrota por 1 a 0 para o Ceará, na noite de quarta-feira, na Arena Castelão, em Fortaleza, que custou a eliminação do time nas oitavas de final da Copa do Brasil, pode render mais dor de cabeça ao Santos. O atacante Marinho, expulso após a partida, não poupou de xingamentos o árbitro gaúcho Leandro Pedro Vuaden, que relatou tudo na súmula, o que pode gerar uma punição ao jogador.

Vuaden relatou reclamações de Marinho depois do apito final. O atacante ficou revoltado com a eliminação do Santos e tentou partir para cima da arbitragem. O jogador teve de ser contido pelos companheiros e pelo preparador físico Omar Feitosa para não chegar perto do árbitro.

"Expulsei com o cartão vermelho direito o atleta de número 11, da equipe Santos F.C, senhor Mario Sergio Santos Costa, por após o termino do jogo vir em minha direção proferindo as seguintes palavras: 'Você é muito fraco, vai tomar no c..., aqui é Santos'. Informo que o mesmo teve que ser contigo por integrantes da comissão técnica, pois tentava se aproximar da arbitragem", relatou Vuaden.

Depois da partida, Marinho utilizou as redes sociais para se desculpar pela expulsão diante do Ceará. "Quero apenas pedir desculpa a toda torcida! Acabei me exaltando hoje, devido ao calor do jogo, me alterei, vou evoluir e melhorar. Seguir lutando e sabendo o peso da camisa que visto, hoje não foi um dia bom! Mais (sic) sempre vai ter amor a camisa que uso, máximo respeito. E vamos juntos dar a volta por cima", escreveu em seu Instagram.

Como foi expulso na Copa do Brasil, Marinho está à disposição do técnico Cuca para o jogo contra o Red Bull Bragantino, neste domingo, em Bragança Paulista (SP), pela 20.ª rodada do Campeonato Brasileiro.