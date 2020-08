Ex-Corinthians, Roger acerta com o Operário após ser dispensado pela Ponte Preta

Roger, atacante - (Foto: Divulgação)

A semana começou com novidades para o torcedor do Operário. Nesta segunda-feira, a diretoria anunciou a contratação do experiente atacante Roger para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. "O clube aguarda a chegada do atleta, no fim da tarde desta segunda-feira, para a realização dos exames médicos e demais procedimentos internos", comunicou o Operário em nota oficial.

Dispensado pela Ponte Preta há duas semanas, Roger chegou a ser pretendido pelo Oeste, que também disputa a Série B, mas não houve um acordo entre as partes.

Maior artilheiro do século da Ponte Preta, com 67 gols em 201 jogos, o atacante de 35 anos vai reencontrar seu ex-clube em duas oportunidades na segunda divisão.

Revelado nas categorias de base da própria Ponte Preta, Roger passou por inúmeros clubes, como São Paulo, Palmeiras, Sport, Fluminense, Corinthians, Vitória, Guarani, Ceará, Internacional, Bahia, Athletico-PR, Botafogo e Chapecoense, entre outros.

Com cinco pontos em três jogos, o Operário é o terceiro colocado da Série B e volta a campo nesta terça-feira, contra o CSA, às 19h15, no Germano Krüger, pela quarta rodada.