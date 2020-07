Evolução da Ponte Preta deixa Lucas Veríssimo em alerta para jogo de quinta-feira

Lucas Veríssimo, zagueiro do Santos - (Foto: Ivan Storti/Divulgação)

Na zona de rebaixamento do Campeonato Paulista até a pausa da competição, a Ponte Preta não conseguiu escapar da degola nas duas rodadas finais como também conseguiu se classificar às quartas de final e será o adversário do Santos. Essa recuperação da equipe campineira deixa o zagueiro Lucas Veríssimo em alerta para o confronto desta quinta-feira, às 21h30, na Vila Belmiro.

"É uma equipe que vem numa crescente e vive seu melhor momento na competição. Estavam brigando contra o rebaixamento e de repente conseguiram a classificação. É um clube que tem tradição também, então vai ser uma partida bastante difícil e decidida nos detalhes, já que a vaga será definida em apenas um jogo. O professor tem nos orientado bastante, sabemos o que temos que fazer e vamos em busca da vaga na semifinal", afirmou o camisa 28, em entrevista à Santos TV.

O confronto com a Ponte Preta nas quartas de final do Paulistão também aconteceu há três anos. Naquela oportunidade, a série foi disputada em dois jogos, com cada time ganhando o seu duelo como mandante por 1 a 0. Isso levou o segundo confronto, no Pacaembu, para a disputa de pênaltis. E a equipe de Campinas se deu melhor.

Lucas Veríssimo estava em campo naquela partida - deu uma assistência de bicicleta para o gol de David Braz -, mas descarta a possibilidade de falar em vingança antes do confronto desta quinta, que também irá aos pênaltis em caso de igualdade nos 90 minutos.

"Não tem porque ficar pensando no que aconteceu naquela partida. Na época foi triste a nossa eliminação, mas já passaram-se três anos e agora o momento é outro. Lá a classificação aconteceu em dois jogos e agora será definido em apenas um, então temos que focar nesse próximo jogo, pois a Ponte está confiante e vem de duas vitórias seguidas. Vamos esquecer o que já passou e fazer o nosso bem feito para sair de campo com a vaga", concluiu Veríssimo.