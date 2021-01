'Eu queria estar lá ajudando o Santos', diz Pelé antes de final

O Santos ganhou um reforço de peso em sua torcida. Na noite desta quinta-feira, a menos de 48 horas do início da final da Copa Libertadores, Pelé veio a público para reiterar seu apoio ao time de Cuca diante do Palmeiras, no sábado, no Maracanã. "Eu queria estar lá ajudando o Santos", afirmou o Rei do Futebol.

"Meus queridos amigos santistas de todo o Brasil, essa oportunidade de falar com vocês parece fácil, mas não é. Vocês, como são santistas como eu, estão aqui tremendo, esperando que o Santos represente bem o nosso time", declarou Pelé, em vídeo divulgado nesta quinta-feira.

"Imagina você, que adora futebol, que gosta de futebol, se estivesse no meu lugar... Eu queria estar lá dentro ajudando o Santos, mas tudo tem seu tempo, né. Vamos torcer, vamos estar juntos, para que o Santos traga mais esse campeonato, mais essa vitória para nós. Vamos juntos", completou o eterno camisa 10 santista.

Foi sob a liderança de Pelé em campo que o Santos conquistou seus dois primeiros títulos da Libertadores, em 1962 e 1963. O terceiro troféu veio em 2011, sob o comando de Neymar e companhia. O atacante do Paris Saint-Germain também divulgou vídeo nesta quinta para demonstrar sua torcida pelo Santos no sábado.