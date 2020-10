Estrangeiros perdem espaço com Mancini e só Cazares se salva no Corinthians

Com a contratação de Cazares, dias atrás, a dúvida que pairava no Corinthians era: qual estrangeiro perderia espaço no elenco. Apenas cinco podem ser relacionados no Brasileirão e o elenco conta com seis. Vagner Mancini chegou e, com ele, apenas o equatoriano está se salvando. Os demais gringos do grupo andam em baixa e perderam espaço com o treinador.

Otero pode ser outra exceção. Como cumpriria suspensão no Rio, diante do Vasco, não ficou claro se a bronca de Mancini com o setor ofensivo na derrota por goleada para o Flamengo também se direcionava a ele. A resposta vai demorar a vir, pois ele não poderá defender o clube diante do América-MG, na Copa do Brasil.

O jogador foi bastante cobrado pelo treinador enquanto esteve em campo diante dos flamenguistas, na Neo Química Arena. Acabou substituído ao esgotar a paciência do comandante.

Bruno Méndez esperou muito tempo para ter uma chance entre os titulares. Ela veio diante do Athletico-PR, mas a expulsão infantil após agredir um oponente parece não ter caído bem com Mancini. A ponto de o técnico optar pela manutenção de Marllon ao lado de Gil. O uruguaio voltou à condição de reserva.

O centroavante Boselli também entrou na lista de "reprovados" de Mancini. O técnico não gostou nada da postura do argentino de esperar bola na frente e nem o utilizou diante do Vasco, mesmo sem Jô.

Por fim, os meio-campistas Cantillo e Araos. Ambos ainda não jogaram com o treinador. O volante colombiano perdeu espaço para Camacho, Ramiro e Ederson, tornando-se a quarta opção para segundo volante. O chileno nem relacionado ainda foi sob a direção de Mancini. O técnico vive falando em utilizar um time mais leve e veloz, mas pouco cita oportunidades aos estrangeiros.

Após a importante vitória sobre o Vasco, no Rio, o elenco ganhou folga nesta quinta-feira. Se reapresenta na sexta-feira, com treino em dois períodos já visando o jogo do dia 28, diante do América-MG, pela Copa do Brasil. Mantuan, na seleção brasileira sub-20, e Fábio Santos, que foi inscrito pelo Atlético-MG no torneio, são outros desfalques.