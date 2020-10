Estadual Sub-18 e Sub-20 de Atletismo será realizado na pista internacional do Parque Ayrton Senna

Pista internacional de atletismo do Parque Olímpico Ayrton Senna - (Foto: Chico Ribeiro)

A Federação de Atletismo de Mato Grosso do Sul (FAMS) alterou o local das disputas do Campeonato Estadual Sub-18 e Sub-20.

A competição será realizada no sábado (17.10), das 14 às 16 horas e domingo (18.10), das 8 às 10 horas, na pista internacional de atletismo do Parque Olímpico Ayrton Senna, no bairro Aero Rancho, região Sul de Campo Grande (MS). Anteriormente, as provas estavam agendadas para acontecer no Centro Poliesportivo Professor Ruy Jorge da Cunha, na Vila Nasser.

O Estadual, em ambas as categorias e gêneros (masculino e feminino), serve para tomada de índice ao Ranking Nacional, que garante vaga aos campeonatos brasileiros de cada classe etária, realizados pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt).

“O atletismo sul-mato-grossense é um dos nossos orgulhos, revelador de grandes atletas e o Governo do Estado sempre foi o principal parceiro das competições da FAMS. Havia a expectativa para a organização dos campeonatos estaduais e é importante essa retomada do calendário esportivo, seguindo à risca as recomendações das autoridades de saúde”, destaca o diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Ferreira Miranda.

De acordo com o presidente da FAMS, Marcelo Erick Moriyama, participarão cerca de 80 atletas de Amambai, Campo Grande, Corumbá, Dourados, Ponta Porã e Três Lagoas. Devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19), o campeonato seguirá protocolos rigorosos de biossegurança e, portanto, terá número reduzido de pessoas no parque da Capital.

“Prezando pela segurança de nossos atletas, técnicos, árbitros e organizadores, e alinhado a medidas sanitárias, reduzimos a quantidade de provas e, consequentemente o número de pessoas envolvidas no evento, para manter o distanciamento recomendável. Permanecem apenas as provas voltadas à classificação para o campeonato nacional”, explica Moriyama. Segundo ele, as disputas com barreiras/obstáculos e revezamento foram retiradas do evento.

As provas nas categorias sub-18 e sub-20 serão as seguintes:

Corridas rasas: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3.000 m e 5.000 m

Arremessos e lançamentos: peso, disco e dardo

Saltos: altura e distância

O evento tem o apoio do Governo do Estado, por intermédio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), e será a primeira competição oficial da nova pista, inaugurada em fevereiro deste ano.