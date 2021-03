Jogos do grupo B de MS terminam empatados em 1 a 1 neste domingo

Os dois jogos do grupo B neste domingo (7), válidos pela segunda rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Profissional Série A 2021, terminaram sem vencedor - (Foto: Lucas Castro)

Os dois jogos do grupo B neste domingo (7), válidos pela segunda rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Profissional Série A 2021, terminaram sem vencedor. Serc e Comercial empataram por 1 a 1 em Chapadão do Sul, mesmo placar do confronto entre União/ABC e Costa Rica, na Capital. A competição tem como principal apoiador o Governo do Estado, via Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

Pela primeira vez em campo nesta edição do Estadual, a Serc viu os visitantes saírem na frente, aos 43 minutos do primeiro tempo, com gol de cabeça do atacante Itamar. A equipe sul-chapadense só chegou à igualdade no final da partida, já nos acréscimos (47’), em tento assinalado por David. A partida foi realizada no Estádio Municipal Ijair Tomquelsqui (Toca do Pica-Pau), em Chapadão do Sul.

O Colorado ainda não venceu na competição, soma dois pontos e está na segunda colocação do grupo B. Já o time do Bolsão, com um jogo a menos, tem apenas um ponto, aparecendo em quarto lugar.

Na partida realizada em Campo Grande, a equipe visitante também saiu na frente. Alemão, aos 10 minutos da etapa inicial, deu vantagem ao Costa Rica. O União/ABC empatou com Agnaldo, no minuto 31 do segundo tempo, em cobrança de pênalti. A bola rolou no Estádio Jacques da Luz (Moreninhas).

O empate deixa o tricolor da capital em segundo na chave, com dois pontos ganhos, dividindo a posição com o Comercial (iguais em todos os critérios). Por sua vez, o Costa Rica, única equipe a vencer no grupo, chegou a quatro pontos e lidera. O grupo também conta com o Três Lagoas, na última colocação, ainda sem pontuar. A equipe folgou nesta rodada.

Jogos de sábado

Dois jogos aconteceram neste sábado (6), ambos pelo grupo A. Águia Negra e Aquidauanense empataram em 1 a 1 no Estádio Municipal Iliê Vidal (Ninho da Águia), em Rio Brilhante. A partida foi válida pela quinta rodada, antecipada pela Federação Estadual de Futebol (FFMS) a pedido do clube visitante.

Já o Dourados conquistou sua segunda vitória consecutiva no certame, ao bater o Novo por 3 a 0, resultado que o fez disparar na liderança do grupo, com 100% de aproveitamento. O duelo, válido pela segunda rodada, ocorreu no Estádio Jacques da Luz (Moreninhas), na capital.

O Operário, única equipe que ainda não pisou no gramado, faz sua estreia na temporada contra o Dourados, fora de casa, no dia 14 de março. Em razão da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), todas as partidas estão sendo disputadas com portões fechados ao público.

Confira abaixo a classificação atualizada da primeira fase:

Grupo A

Classificação P J V E D GP GC SG 1 – Dourados AC 6 2 2 0 0 4 0 4 2 – EC Águia Negra 2 2 0 2 0 2 2 0 3 – Aquidauanense FC 1 2 0 1 1 1 2 -1 4 – Novo FC 1 2 0 1 1 1 4 -3 5 – Operário FC 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B