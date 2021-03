Estadual de Futebol 2021: Águia Negra e Aquidauanense se reencontram e ficam no empate

(Foto: Franz Mendes)

Finalistas das duas últimas edições do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Profissional Série A, Águia Negra e Aquidauanense se reencontraram neste sábado (6) e empataram em 1 a 1. Fora de casa, o Dourados bateu o Novo por 3 a 0 e agora é líder isolado do grupo A. A competição tem o apoio do Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

Após mais de dois meses do último encontro, a final do Estadual 2020, Águia Negra e Aquidauanense voltaram a se enfrentar. Desta vez, o duelo, que já se tornou um clássico por seu histórico decisivo, foi válido pela quinta rodada da edição 2021 do Campeonato Sul-Mato-Grossense. O jogo, realizado no Estádio Municipal Iliê Vidal (Ninho da Águia), foi antecipado pela Federação Estadual de Futebol (FFMS) a pedido do clube visitante.

Em campo, o Azulão abriu o placar aos nove minutos do primeiro tempo com Juninho. Os donos da casa igualaram apenas na segunda etapa, aos 35’. Ambas as equipes seguem sem vencer na competição. O Águia é o segundo colocado do grupo A, com dois pontos. Já o time de Aquidauana aparece em terceiro, com um ponto ganho.

Também pelo grupo A, o Dourados conquistou sua segunda vitória consecutiva no certame, ao bater o Novo por 3 a 0. Os gols foram marcados por Thiago Matos (18’), Rilber (21’) e Rosseto (39’), todos no segundo tempo. A partida, válida pela segunda rodada da primeira fase, aconteceu no Estádio Jacques da Luz (Moreninhas), em Campo Grande.

Com o triunfo na Capital, a equipe douradense se isola na liderança do grupo A, com seis pontos, quatro a mais do que o segundo colocado, o Águia Negra. O Novo, por sua vez, está na quarta colocação, somando um ponto. A chave também conta com o Operário, que só vai estrear no dia 14 deste mês, contra o Dourados.

Rodada continua

Neste domingo (7), às 15 horas, mais dois jogos movimentam a segunda rodada, ambos pelo grupo B. O Costa Rica visita o União/ABC, no Jacques da Luz. A rodada também marca a estreia da Sociedade Esportiva Recreativa Chapadão (Serc) no campeonato, diante do Comercial. O confronto será no Estádio Municipal Ijair Tomquelsqui (Toca do Pica-Pau), em Chapadão do Sul. Devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19), todas as partidas estão sendo disputadas com portões fechados ao público.

Com os jogos deste sábado (6), confira abaixo a classificação momentânea da primeira fase:

Grupo A

Classificação P J V E D GP GC SG 1 – Dourados AC 6 2 2 0 0 4 0 4 2 – EC Águia Negra 2 2 0 2 0 2 2 0 3 – Aquidauanense FC 1 2 0 1 1 1 2 -1 4 – Novo FC 1 2 0 1 1 1 4 -3 5 – Operário FC 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

Classificação P J V E D GP GC SG 1 – Costa Rica EC 3 1 1 0 0 3 0 3 2 – EC Comercial 1 1 0 1 0 1 1 0 2 – CE União/ABC 1 1 0 1 0 1 1 0 4 – SER Chapadão 0 0 0 0 0 0 0 0 5 – Três Lagoas SC 0 1 0 0 1 0 3 -3

Lucas Castro – Fundesporte

Foto de destaque: Franz Mendes