Estadual de Futebol 2020: Serc aplica goleada sobre o Costa Rica e avança à semifinal

Serc soube aproveitar que jogava em casa e aplicou goleada - (Fotos: Weyller dos Anjos)

Dentro de casa, a Sociedade Esportiva Recreativa Chapadão (Serc) devolveu com goleada a derrota sofrida para o Costa Rica no jogo de ida das quartas de final do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Profissional Série A 2020. A equipe sul-chapadense aplicou 4 a 0 no rival, na tarde desta quinta-feira (3), no Estádio Municipal Ijair Tomquelsqui, a Toca do Pica-Pau (ou Estádio da Serc), em Chapadão do Sul, e se classificou à semifinal. A competição tem o apoio do Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

No duelo de ida, realizado no último domingo (29.11) no Estádio Municipal Iliê Vidal, o Ninho da Águia, em Rio Brilhante, o Costa Rica fez 2 a 1 e precisava apenas de um empate para avançar à próxima fase. Por sua vez, a Serc tinha a vantagem por ter terminado a fase classificatória e necessitava de uma vitória simples no “Clássico do Bolsão”.

No entanto, jogando em seus domínios, o “dever de casa” foi feito com sobras. Os dois primeiros gols saíram já na parte final do primeiro tempo. O atacante Kanu, em cobrança de penalidade máxima, converteu sem chances ao goleiro Rodolfo, aos 41 minutos. Nos acréscimos (48’), Kanu participou do lance ofensivo que originou o segundo gol, ao encontrar Wellington na área, que só teve o trabalho de tocar na saída do goleiro para ampliar.

O terceiro tento saiu logo aos cinco minutos da etapa complementar. Após escanteio adversário, Cristiano foi lançado em profundidade, em jogada de contra-ataque. Em velocidade, driblou o arqueiro e chutou forte à baliza, dilatando ainda mais a vantagem do Pica-Pau de Chapadão. A goleada veio no minuto 38. Kanu, novamente em cobrança de pênalti, fechou o placar.

O árbitro do confronto foi Augusto Domingos Borges Ortega, auxiliado por Sérgio Alexandre da Silva e Luiz Carlos Rezende. Joao Bosco Rodrigues Echeverria atuou como quarto árbitro e Antônio Flavio Alves foi o assessor da partida.

A Serc enfrenta na semifinal o Águia Negra. Conforme tabela divulgada pela Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), a ida está programada para domingo (6), na Toca do Pica-Pau (Estádio da Serc), em Chapadão do Sul, com horário a ser definido. Já a volta acontecerá na próxima quarta-feira (9), às 16 horas, no Ninho da Águia, em Rio Brilhante.

Na quarta-feira (2), Operário e Comercial empataram em 1 a 1, no Estádio Universitário Pedro Pedrossian, o Morenão, na Capital. Por ter vencido o primeiro jogo pelo placar de 1 a 0, o Galo assegurou vaga na semifinal e enfrentará o Aquidauanense. O Morenão será palco da primeira partida, no domingo (6), às 15 horas. Portanto, o Azulão pantaneiro decidirá a vaga em casa, na quarta-feira (9.12), também às 15 horas. A bola vai rolar no Estádio Municipal Mário Pinto de Souza, o Noroeste.