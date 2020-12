Primeiros 90 minutos da final terminam sem gols entre Águia Negra e Aquidauanense

Estadual de futebol - (Foto: Divulgação)

Nos primeiros 90 minutos da final do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Profissional Série A 2020, Esporte Clube Águia Negra e Aquidauanense Futebol Clube empataram sem gols. A primeira partida decisiva foi realizada neste domingo (20.12), no Estádio Municipal Iliê Vidal (Ninho da Águia), em Rio Brilhante. A competição tem como principal apoiador o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio de sua Fundação de Desporto e Lazer (Fundesporte).

Com o resultado da ida, a equipe de Aquidauana pode empatar novamente, em casa, para ser campeã estadual, por ter melhor campanha no certame. Já ao Rubro-Negro só a vitória interessa para ficar com o troféu. O confronto de volta está marcado para quarta-feira (23.12), às 20h30, no Estádio Municipal Mário Pinto de Souza (Noroeste), em Aquidauana.

Pelo segundo ano consecutivo, a decisão conta com dois times do interior. Além disso, Águia Negra e Aquidauanense repetem a final de 2019. No ano passado, o Águia foi campeão e faturou seu terceiro troféu da história (2007, 2012 e 2019).

A agremiação de Rio Brilhante chega à final pela quinta vez até hoje, ficando com o vice-campeonato apenas em 2014, após revés diante do Clube Esportivo Nova Esperança (Cene), de Campo Grande. O Rubro-Negro também almeja ser o primeiro clube interiorano a levantar quatro taças do Estadual. Até hoje, somente Águia Negra e Ubiratan Esporte Clube, de Dourados, chegaram a três títulos.

O Azulão da Princesa, por sua vez, visa o primeiro título, em sua terceira final disputada. Em 2011, perdeu para Cene e em 2019 para o Águia Negra.

A partida deste domingo (20.12), no Ninho da Águia, teve Paulo Henrique de Melo Salmazio como árbitro, auxiliado por Marcos dos Santos Brito e Sérgio Alexandre da Silva, com Daiane Caroline Muniz dos Santos de quarta árbitra. Antônio Flavio Alves atuou como assessor de arbitragem.

Lucas Castro, Fundesporte

Foto de destaque: Franz Mendes