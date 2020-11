Espanha dá show, faz 6 a 0 na Alemanha e avança na Liga das Nações

Espanha dá show, faz 6 a 0 na Alemanha - ( Foto: Estadão )

Com uma atuação fulminante, principalmente no primeiro tempo, a seleção da Espanha aplicou 6 a 0 na Alemanha nesta terça-feira, pela rodada final da fase de grupos da Liga das Nações da Uefa. A goleada, conquistada em Sevilla, garantiu a equipe espanhola na fase final da competição europeia. O grande destaque da partida foi Ferrán Torres, autor de três gols.

O jogo disputado na Espanha era um confronto direto para decidir o vencedor do Grupo 4 da Liga A. Os "campeões" de cada uma das quatro chaves da liga principal, equivalente à primeira divisão da Liga das Nações, disputam as semifinais em 2021. Com o triunfo, a Espanha garantiu sua vaga na fase decisiva, que já tinha a França. Bélgica e Itália são as favoritas a ficar com os dois postos restantes das semifinais.

Com uma escalação mesclada, entre jogadores mais experientes e novatos, a Espanha massacrou a Alemanha no primeiro tempo, em Sevilha. Foram três gols validados, um anulado, domínio de sobra e tudo isso apesar de duas baixas importantes por lesão. O meia Canales e o zagueiro e capitão Sergio Ramos se machucaram na etapa inicial - o defensor já virou preocupação para o Real Madrid.

O primeiro gol veio aos 17 minutos, após três boas oportunidades dos anfitriões. Depois de cobrança de escanteio na área, Morata subiu mais que Gnabry e abriu o placar, de cabeça. Seis minutos depois, o mesmo Morata mandou novamente para as redes. O árbitro, contudo, assinalou impedimento e anulou o lance.

O gol anulado não desanimou a Espanha, que seguia forte no ataque. Ferrán Torres criou duas grandes chances de gol em sequência antes de anotar o segundo dos anfitriões, aos 34. Ele aproveitou rebote, após cabeçada de Dani Olmo que carimbou o travessão, e estufou as redes.

Apenas quatro minutos, mais um gol da Espanha. E novamente em lance de bola parada. Desta vez, a cobrança de escanteio encontrou Rodri, que tirou vantagem da nova falha de marcação da defesa alemã e registrou o terceiro gol dos espanhóis, aos 38. Na sequência, Sergio Ramos deixou o gramado mais cedo, devido a dores na coxa direita.

O intervalo não esfriou o ímpeto da Espanha. Olmo desperdiçou outra boa chance logo aos dois minutos. E, aos 10, Ferrán Torres marcou o quarto gol dos anfitriões, desta vez em rápido contra-ataque.

Surpreendido, o técnico Joachim Löw fez rápidas mudanças na Alemanha. E sacou jogadores como Leroy Sané e Goretzka para dar chance aos jovens Waldschmidt e Neuhaus. Entre os titulares, a equipe alemã era liderada por jogadores como Neuer, Gündogan e Kroos.

Mas a experiência não fez qualquer diferença em campo. Aos 27, a Espanha voltou à carga, novamente com Ferrán Torres, convertendo jogada, após contra-ataque iniciado por Fabián Ruiz: 5 a 0. Nos minutos finais, aos 44, Oyarzabal ainda teve tempo de anotar o sexto gol dos espanhóis, selando a goleada histórica.

JOGO ADIADO - Pouco antes do início da rodada, a Uefa confirmou o adiamento do duelo entre Suíça e Ucrânia, pelo mesmo Grupo 4 da Liga A. A partida estava marcada para Lucerna, mas as autoridades sanitárias suíças vetaram a realização do jogo e colocaram a delegação ucraniana em quarentena após a revelação de três testes positivos no elenco dos visitantes.

De acordo com a Uefa, a Federação de Futebol da Ucrânia alegou que não tinha outro time ou mais jogadores para mandar a campo nesta terça ou mesmo na quarta. "O assunto agora será submetido ao Conselho de Controle, Ética e Disciplina da Uefa, para uma decisão a ser tomada seguindo as regras da Uefa", anunciou a entidade que controla o futebol europeu.

A partida, ainda sem nova data, é determinante para o grupo porque decidirá quem será rebaixado para a Liga B. No Grupo 4 da Liga A, a Ucrânia ocupa a terceira colocação, com seis pontos, e a Suíça figura em quarto, com três.

FRANÇA - No Stade de France, em Saint-Denis, a seleção francesa venceu mais uma ao superar a Suécia por 4 a 2. Viktor Claesson marcou para os visitantes, mas os anfitriões buscaram a virada com dois gols de Olivier Giroud e um de Benjamin Pavard. No fim, Robin Quaison descontou para os suecos e Kingsley Coman deu números finais ao marcador.

Já classificados, os franceses aumentaram a vantagem na liderança do Grupo 3, com 16 pontos, contra 13 de Portugal. A seleção de Cristiano Ronaldo, campeã da primeira edição da Liga das Nações, já entrou em campo nesta terça sem chances de obter a vaga.

Mesmo assim, não desanimou e venceu a Croácia, atual vice-campeã mundial, fora de casa, por 3 a 2. Ruben Dias, duas vezes, e João Felix marcaram os gols portugueses. Ronaldo foi titular, mas passou em branco. Portugal terminou sua campanha neste grupo com 13 pontos.

Em outros resultados desta terça, Montenegro goleou Chipre por 4 a 0, enquanto Luxemburgo e Azerbaijão empataram sem gols, pelo Grupo 1 da Liga C. A Letônia aplicou 5 a 0 em Andorra e Malta e Ilhas Faroe empataram por 1 a 1, pelo Grupo 1 da Liga D. Pelo Grupo 2, Gibraltar e Liechtenstein ficaram no 1 a 1.