Entusiasmado, colombiano Orejuela promete 'dar o máximo' pelo São Paulo

Orejuela foi oficializado como novo jogador do São Paulo - (Foto: Estadão/Divulgação/São Paulo FC )

O colombiano Orejuela falou pela primeira vez como jogador do São Paulo, nesta segunda-feira, e prometeu "sempre dar o máximo" quando estiver em campo com a camisa tricolor. Em entrevista ao site oficial do clube, o jogador revelou também a expectativa pela estreia.

"A torcida pode esperar sempre o máximo de mim, porque sempre vou tentar fazer coisas boas em campo. Quero conquistar o meu espaço e dar o meu melhor todos os dias. É um sonho jogar no São Paulo", disse o lateral-direito, de 25 anos.

"Estou feliz de chegar ao São Paulo, clube com muita história, e conquistar títulos aqui é o que eu espero. O São Paulo está armando um grande time, e quero fazer parte disso", afirmou o atleta, que assinou contrato até março de 2025.

Vindo do Grêmio, após passar a última temporada no Cruzeiro, Orejuela vai ser o quarto jogador estrangeiro do elenco são-paulino à disposição do técnico argentino Hernán Crespo. "Já estou no Brasil há dois anos, e isso ajuda muito na adaptação nesta chegada ao São Paulo. Eu estava ansioso por este momento, de vestir esta camisa e chegar aqui, e todos os dias ligava para o meu empresário para saber como andava a negociação."

Orejuela chega para herdar a vaga deixada pelo espanhol Juanfran, que não teve seu contrato renovado em fevereiro. Outra opção de Crespo para a posição é Igor Vinícius, que já estava na reserva na temporada passada.

Orejuela é a terceira contratação do São Paulo para a temporada 2021. O primeiro foi o atacante Bruno Rodrigues, que veio da Ponte Preta. O veterano zagueiro Miranda deve ser anunciado oficialmente nos próximos dias.