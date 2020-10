Empurrado por 8,5 mil torcedores, Leipzig goleia o Schalke 04 e lidera o Alemão - ( Foto: Reprodução )

O Red Bull Leipzig segue mostrando que a classificação às semifinais da edição passada da Liga dos Campeões não foi por acaso. Neste sábado, diante de 8,5 mil torcedores, a equipe goleou o Schalke 04 por 4 a 0 e assumiu a liderança do Campeonato Alemão.

O time do técnico Julian Nagelsmann chegou aos 7 pontos, assim como o Eintracht Frankfurt, que fez 2 a 1 no Hoffenheim, mas tem saldo melhor de gols, graças justamente à goleada.

Depois de conseguir na justiça autorização para levar 8,5 mil torcedores na Arena de Leipzig - 20% da capacidade do estádio -, o líder alemão mostra que a força das arquibancadas faz a diferença.

Duas partidas no estádio, seis pontos somados e sete gols anotados. Diante do Schalke, o time precisou apenas de 45 minutos para abrir boa vantagem e garantir os três pontos.

O defensor inglês Bozdogan abriu o marcador. Substituto de Serdan, que saiu machucado, o jovem desviou um cruzamento contra as próprias redes. Porteira aberta... Angeliño e Orban aumentaram o placar para 3 a 0 antes do intervalo.

Na etapa final, com ritmo menos acelerado, o Leipzig definiu o placar com Halstenberg cobrando pênalti. Se aqui no Brasil um técnico não resiste a dois, três tropeços, imagine o tamanho da pressão no Schalke? O time não vence faz 18 partidas. O próximo jogo do Leipzig será no próximo sábado, na casa do Augsburg.