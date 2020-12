Embalado, Corinthians vence e afunda o Botafogo na zona de rebaixamento

Botafogo e Corinthians se enfrentaram no Engenhão - (Foto: Rodrigo Coca/Corinthians)

Após um ano complicado, com resultados ruins e troca de técnico, o Corinthians termina 2020 embalado. A equipe ganhou do Botafogo por 2 a 0 neste domingo, no Engenhão, e chegou ao sexto jogo sem perder, agora com quatro vitórias e dois empates. O Corinthians sonha com uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores, enquanto o time carioca está na penúltima colocação do Campeonato Brasileiro, com apenas 23 pontos.

O Corinthians abriu o placar com Cazares, que fez seu primeiro gol com a camisa alvinegra. "O time está trabalhando muito, estamos nos dedicando nos treinos, e o resultado do trabalho você vê nos jogos. Fico feliz pelo primeiro gol aqui pelo Corinthians", comemorou o meia equatoriano.

Cazares tem sido um dos principais jogadores nesta boa fase do Corinthians. Neste domingo, ele iniciou a jogada e apareceu na área para cabecear após cruzamento de Gustavo pela direita.

O lado direito, aliás, foi a arma do Corinthians na partida do Engenhão. Escolhido pelo técnico Eduardo Barroca para ser o lateral-esquerdo do Botafogo, Rafael Foster teve muito trabalho com as investidas de Fagner e Gustavo.

Na etapa inicial, o Botafogo quase não conseguiu atacar. Só levou perigo no primeiro lance do jogo, em jogada ensaiada na saída de bola que terminou em chute de Warley. A equipe carioca voltou para o segundo tempo com Kalou e Matheus Babi e começou a produzir bem mais. A etapa final passou a ficar animada, mas sem tantas chances perigosas.

O Corinthians até chegou a balançar a rede de Diego Cavalieri novamente, mas Mateus Vital estava em posição de impedimento. Logo em seguida, Ramiro arriscou de longe e acertou o travessão. O Botafogo ainda tentou pressionar nos minutos finais, mas o Corinthians aproveitava a desorganização adversária, levava mais perigo nos contra-ataques e marcou o segundo com Mateus Vital, já aos 49.

A vitória deixa o Corinthians próximo do G-6 do Brasileirão. O grupo de classificados para a Libertadores ainda pode aumentar para oito times, caso os primeiros seis colocados conquistem a Copa do Brasil e a Libertadores. Já o Botafogo termina 2020 de forma preocupante, afundado na zona de rebaixamento.

O Corinthians só volta a jogar no dia 13 de janeiro, porque o clássico contra o Palmeiras foi adiado. Já o Botafogo terá seu primeiro compromisso de 2021 no dia 6. Os torcedores botafoguenses esperam por um ano melhor a partir de janeiro, enquanto os corintianos só querem que a equipe mantenha o embalo em 2021.

FICHA TÉCNICA:

BOTAFOGO 0 x 2 CORINTHIANS

BOTAFOGO - Diego Cavalieri; Kevin, Marcelo Benevenuto, Kanu e Rafael Foster (Rhuan); Zé Welison (Lecaros), Caio Alexandre, Victor Luis (Kalou), Warley (Matheus Babi) e Cícero (Éber Bessa); Pedro Raul. Técnico: Eduardo Barroca.

CORINTHIANS - Walter; Fagner, Gil, Jemerson e Fábio Santos; Gabriel, Ramiro (Xavier) e Otero (Mateus Vital); Cazares (Marllon), Gustavo (Léo Natel) e Jô (Lucas Piton). Técnico: Vagner Mancini.

GOLS - Cazares, aos 33 minutos do primeiro tempo. Mateus Vital, aos 49 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Éder Bessa, Ramiro.

ÁRBITRO - Heber Roberto Lopes (SC).

LOCAL - Estádio Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ).