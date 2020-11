Em meio a surto de covid, Coritiba terá time desfigurado contra o Bahia

O técnico Rodrigo Santana teria muita dificuldade para escalar o Coritiba parta a partida desta segunda-feira, às 18 horas, contra o Bahia, no Couto Pereira, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, já que o elenco passa por um surto de covid-19 e nove jogadores foram infectados.

No entanto, nem mesmo o treinador vai participar da partida. Ele também está entre os que testaram positivo para o novo coronavírus, assim como mais sete membros da comissão técnica.

O auxiliar Pachequinho vai comandar a equipe da beira do gramado e deve ser obrigado a mandar um time a campo com muitas mudanças.

As novidades principais estão nas laterais. Na esquerda, William Matheus está de volta após ser liberado da última partida por conta do falecimento de sua mãe. Na direita, Mailton, que chegou por empréstimo do Atlético-MG, deve fazer sua estreia.

Com 20 pontos, o Coritiba é o 17º colocado, o primeiro dentro da zona do rebaixamento. No entanto, uma vitória nesta segunda-feira garante a ultrapassagem justamente do rival Athletico-PR, que tem dois pontos a mais e está em 16º.