Em Los Angeles, Nets ofuscam noite histórica de LeBron James e derrotam Lakers

Em uma noite histórica por ter conseguido atingir a marca de 35 mil pontos na carreira, LeBron James não teve muito o que comemorar ao final da rodada de quinta-feira da NBA. O Brooklyn Nets foi até o ginásio Staples Center, em Los Angeles, e ofuscou a marca do astro da liga ao vencer o Los Angeles Lakers pelo placar de 109 a 98.

Sem poder contar com Anthony Davis por pelo menos três semanas, LeBron James foi o grande destaque dos Lakers na partida. Com seus 32 pontos, além de oito rebotes e sete assistências, se tornou apenas o terceiro jogador na história da NBA a atingir 35 mil pontos, ficando atrás somente de Kareem Abdul-Jabbar e Karl Malone. É também o único a alcançar esse número na pontuação, nove mil rebotes e nove mil assistências na carreira.

Com a derrota em casa, os Lakers estão agora com 22 vitórias em 30 partidas e ocupam a segunda colocação da Conferência Oeste. Mas um pouco mais distantes do Utah Jazz, que tem a melhor campanha de toda a NBA. Os Nets, que chegaram ao quinto triunfo consecutivo - são 19 ao todo em 31 jogos -, estão mais perto do Philadelphia 76ers, líder do Leste.

Para vencer na Califórnia, o time de Nova York contou com a boa atuação do armador James Harden, que conseguiu um "double-double" (dois dígitos em dois fundamentos) de 23 pontos e 11 assistências. Kyrie Irving terminou a partida com 16 pontos, sete rebotes e cinco assistências.

Um dos principais rivais dos Nets no Leste, o Milwaukee Bucks recebeu o Toronto Raptors e perdeu por 110 a 96, em Milwaukee, atingindo o recorde negativo de cinco derrotas seguidas, o que não acontecia há quatro anos.

Pascal Siakam e Norman Powell foram os grandes cestinhas dos Raptors. Powell fez 29 pontos em 30 minutos e Siakam anotou 27, além de seis rebotes e dois tocos. Sem Kyle Lowry, lesionado, DeAndre Bembry foi titular, mas contribuiu apenas com cinco pontos. VanVleet foi protagonista em momento decisivos e fechou o jogo com 17 pontos e oito assistências.

Giannis Antetokounmpo, como de costume, foi o melhor jogador dos Bucks. O grego, que ficou sumido no primeiro tempo, foi importante no momento em que sua equipe esteve mais próxima de empatar a partida. Ao final obteve 23 pontos, 12 rebotes, oito assistências e dois roubos de bola.

Por fim, o Miami Heat venceu o Sacramento Kings por 118 a 110, na Califórnia, e encerrou uma série de três derrotas seguidas. Para isso contou com o "triple-double" (dois dígitos em três fundamentos) de dois jogadores: Bam Adebayo (16 pontos, 12 rebotes e 10 assistências) e Jimmy Butler (13 pontos, 13 assistências e 10 rebotes). O cestinha foi Tyler Herro com 27.

