Em Londres, City faz 3 a 1 no Chelsea e consegue a 3ª vitória seguida no Inglês - ( Foto: Estadão/Ian Walton/AP )

O Manchester City mostrou neste domingo que está de volta à briga pelo título do Campeonato Inglês. Com um futebol envolvente, sem dar chances para o rival, principalmente no primeiro tempo, o time comandado pelo técnico espanhol Pep Guardiola derrotou o Chelsea por 3 a 1, mesmo jogando no estádio Stamford Bridge, em Londres, pela 17.ª rodada.

Os gols do Manchester City foram todos marcados antes do intervalo. Gündogan, Phil Foden e Kevin De Bruyne deram tranquilidade e muita confiança contra um Chelsea que ficou perdido em campo com a marcação e o rápido toque de bola do adversário. Somente nos acréscimos do segundo tempo que Hudson-Odoi conseguiu descontar para os donos da casa.

Com a vitória fora de casa, o Manchester City chegou aos 29 pontos e assumiu a quinta colocação. Mas tem duas partidas a menos, o que no aproveitamento o coloca em terceiro, pouco abaixo dos líderes Liverpool e Manchester United. O Chelsea, por outro lado, está no oitavo lugar, com 26.

Na primeira etapa, o massacre se tornou evidente pelos números. Os visitantes chutaram 11 vezes ao gol do Chelsea, sendo quatro arremates na direção do gol. Por outro lado, o time de Londres não finalizou nenhuma vez na meta defendida pelo goleiro brasileiro Steffen.

O primeiro gol saiu aos 17 minutos. Zinchenko deu bom passe para Foden, que acionou Gündogan. O meia alemão girou e bateu com o pé direito no canto para balançar as redes. A vantagem aumentou quatro minutos depois. De Bruyne tocou para Foden e o jovem atacante chutou com a esquerda.

Apesar dos esforços de Pulisic no ataque, o Chelsea não conseguia ameaçar os visitantes. E o terceiro gol do Manchester City saiu em um contra-ataque. Sterling ficou com o campo livre para invadir a área, brecar e acertar a trave. No rebote, De Bruyne dominou e ampliou a vantagem.

No segundo tempo, o Chelsea melhorou o seu setor defensivo, mas não teve forças no ataque. Só conseguiu mesmo diminuir. Aos 47 minutos, após jogada bem trabalhada pela esquerda, Havertz fez o cruzamento rasteiro, Timo Werner não alcançou, mas Hudson-Odoi chegou a tempo de completar para o gol.

No outro jogo deste domingo, o Leicester City derrotou o Newcastle por 2 a 1, fora de casa, e retomou a terceira colocação, que havia perdido no sábado para o Tottenham. Tem agora 32 pontos, contra 33 de Liverpool e Manchester United.

Os gols saíram no segundo tempo. James Maddison, em um chute da entrada da área, abriu o placar para o Leicester City aos 10 minutos, Youri Tielemans ampliou aos 27 e o centroavante Andy Carroll diminuiu para o Newcastle aos 37.