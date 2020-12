Em jogo de 7 gols, RB Leipzig marca no fim e bate time turco na Liga dos Campeões

RB Leipzig marca no fim e bate time turco na Liga dos Campeões - ( Foto: Reprodução )

Em jogo animado, com sete gols e definição nos acréscimos, o RB Leipzig sofreu nesta quarta-feira, mas bateu o aguerrido Istanbul Basaksehir por 4 a 3, na capital da Turquia, pela fase de grupos da Liga dos Campeões. O resultado manteve o time alemão, semifinalista na temporada passada, na briga pela vaga nas oitavas de final.

No Grupo H, a equipe de Leipzig chegou aos mesmos 9 pontos do líder Manchester United e subiu para o segundo lugar da chave, à frente do Paris Saint-Germain, com seis. O Istanbul figura em quarto lugar, com apenas três pontos, e não tem mais chances de alcançar o mata-mata. Briga somente pelo terceiro lugar, para ter chance na Liga Europa.

Manchester e PSG se enfrentam ainda nesta quarta, na Inglaterra. O time de Neymar precisa da vitória para evitar o sofrimento na última rodada, na próxima semana. Para os ingleses, um triunfo garantirá a classificação.

Em Istambul, o RB Leipzig e o time da casa fizeram um bom jogo, disputado até o apito final e com belos gols. Os alemães chegaram a abrir 3 a 1 e pareciam perto da vitória. Mas cederam o empate, graças à grande atuação de Irfan Kahveci, autor de três gols para os turcos.

O time de Leipzig saiu na frente aos 26, com gol de Yussuf Poulsen. E ampliou aos 42, com Nordi Mukiele. Mas o Istanbul "acordou" no fim do primeiro tempo. Aos 47, Irfan Kahveci mandou para as redes e deu esperança aos anfitriões, que entraram de vez no jogo na etapa final.

Mais animados, os turcos levaram uma ducha de água fria aos 20. Após boa trama pela esquerda, Daniel Olmo se desvencilhou rapidamente do marcador dentro da área e bateu rápido. O goleiro Mert Gunok mal viu a bola entrar no seu canto direito.

Sem desanimar, o time de Istambul "voltou" ao jogo novamente com Kahveci, aos 26. Ele conteve dois marcadores e bateu forte de fora da área, mandando no canto direito do goleiro Peter Gulacsi.

Na sequência, o RB Leipzig deu novo susto no time da casa. Poulsen acertou a trave, em jogada individual pela esquerda. Mas a equipe turca voltou à carga aos 39. Kahveci acertou linda cobrança de falta, por cima da barreira, e empatou o jogo. Gulacsi sequer foi para a bola.

O duelo, então, ficou ainda mais aberto e o RB Leipzig carimbou o travessão aos 44. O Istanbul ainda se recuperava do susto quando, aos 46, Alexander Soerloth, que entrara em campo minutos antes, acertou forte chute de fora da área, no meio do gol, e viu o goleiro Gunok aceitar: 4 a 3.

GRUPO E - Em outro jogo da Liga dos Campeões iniciado mais cedo, o Krasnodar superou o Rennes por 1 a 0. Marcus Berg anotou o único gol da partida, aos 26 minutos do segundo tempo. As duas equipes brigam pela terceira posição da chave, em busca da vaga na Liga Europa.

O time russo chegou aos quatro pontos e está em terceiro lugar, enquanto o Rennes é o quarto, com apenas um. Chelsea e Sevilla, que se enfrentam ainda nesta quarta, já estão classificados para o mata-mata. Ambos têm dez pontos, mas o time inglês lidera o grupo.