Em dia de falha de Thiago Silva, Chelsea busca empate heroico após 3 a 0 contra

Brasileiro Thiago Silva no Campeonato Inglês - ( Foto: Estadão )

A estreia do brasileiro Thiago Silva no Campeonato Inglês é para ser esquecida. O zagueiro falhou feio no segundo gol sofrido pelo Chelsea, mas viu o time buscar um empate heroico na visita ao então lanterna West Bromwich, que chegou a abrir 3 a 0, com gol decisivo nos acréscimos.

O resultado por 3 a 3 diminuiu um pouco a decepção do experiente defensor e do Chelsea, mas fica a lição que o time tem de ficar mais ligado. O frágil rival precisou de somente 27 minutos para abrir 3 a 0.

Robinson, em chute cruzado, rasteiro, abriu o placar logo com três minutos. Ele ajeitou para o pé esquerdo e soltou a bomba. Atrás do placar, o Chelsea se lançou à frente.

Abraham perdeu chance incrível de empatar aos 11 minutos ao receber na pequena área e escorar para fora. Fez pose para finalizar e errou. Aos 14, Timo Werner carimbou o travessão em outra grande oportunidade do time londrino.

Quando o empate parecia maduro, Thiago Silva recebeu o recuo e errou ao tentar dominar uma bola simples, que acabou sobrando livre para Robinson carregar e bater cruzado para fazer 2 a 0. Restou ao camisa 6 fazer caretas de lamento.

Bartley, meio que sem querer, fez 3 a 0 após escorar um cruzamento. Sozinho, quase perde gol sem ninguém com ele. Se assustou e correu para a festa.

Franck Lampard, no banco de reservas, não acreditava no que via. Depois de perder em casa para o Liverpool, voltaria a amargar nova derrota?

Mount, de fora da área, iniciou a reação, aos 10 da etapa final. Hudson-Odoi, em linda e clássica tabela colocou o Chelsea no jogo aos 25, ao anotar o segundo. Lampard resolveu tirar Thiago Silva logo a seguir e optar por um time mais ofensivo.

Viu o vexame diminuir com Abraham aproveitando rebote do goleiro, aos 48. Mesmo assim, foram dois pontos desperdiçados pelo Chelsea, que não conseguiu se impor diante de um dos piores times do Campeonato Inglês.