Em casa, Sport vence confronto direto contra o Goiás e sobe na tabela

O Sport confirmou a reação no Campeonato Brasileiro e emplacou a segunda vitória seguida neste domingo à noite ao bater o Goiás, por 2 a 1, na Ilha do Retiro, pela oitava rodada. Com dez pontos, o Sport subiu na tabela de classificação e já é o nono colocado. Por outro lado, o Goiás perdeu a terceira em três jogos sob o comando de Thiago Larghi e amarga a lanterna, com apenas quatro.

Atuando em casa, o Sport dominou o primeiro tempo e só não foi para o intervalo na frente do placar por causa de Tadeu. O goleiro do Goiás salvou pelo menos em duas oportunidades: no desvio de Iago Maidana e na finalização de Jonatan Gomez.

A melhor chance do jogo, porém, foi criada pelo Goiás em uma das poucas vezes que o time conseguiu passar do meio-campo. Jefferson cruzou e Vinícius se antecipou a Adryelson para finalizar rente a trave de Luan Polli.

Com Leandro Barcia no lugar de Jonatan Gómez, o Sport voltou do intervalo pressionando o Goiás e não demorou para abrir o placar. Aos 14 minutos, após cruzamento de Juba, o atacante, mesmo sem ângulo, tocou por cima de Tadeu.

Mas a alegria só durou até os 22 minutos. Pintado cobrou escanteio e Elton, na tentativa de cortar, mandou contra o próprio gol. Oito minutos depois, o Sport voltou a ficar na frente do placar. Patric cruzou e Marquinhos desviou de cabeça no cantinho aos 30 minutos.

Nos minutos finais, o Goiás partiu com tudo em busca do empate e só não conseguiu porque Luan Polli fez boas defesas em chute de Victor Andrade e Rafal Vaz.

Os dois times voltam a campo na próxima quarta-feira, às 18 horas, pela nona rodada do Brasileirão. O Sport enfrenta o Fortaleza, no Castelão, e o Goiás recebe o Coritiba, na Serrinha, em Goiânia.

FICHA TÉCNICA:

SPORT 2 x 1 GOIÁS

SPORT - Luan Polli; Patric, Iago Maidana, Adryelson e Luciano Juba; Ronaldo Henrique (Lucas Mugni), Betinho, Ricardinho (Marcão Silva) e Jonatan Gomez (Leandro Barcia); Marquinhos (Sander) e Elton (Hernane). Técnico: Jair Ventura.

GOIÁS - Tadeu; Pintado, David Duarte, Rafael Vaz e Jefferson (Caju); Breno (Ignacio Jara), Sandro, Daniel Bessa e Miguel Figueira (Mike); Vinícius e Rafael Moura (Victor Andrade). Técnico: Thiago Larghi.

GOLS - Leandro Barcia, aos 14, Elton (contra), aos 22, e Marquinhos, aos 30 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - Marquinhos (Sport).

ÁRBITRO - Vinícius Gomes do Amaral (RS).

RENDA E PÚBLICO - Jogo sem torcida.

LOCAL - Ilha do Retiro, em Recife (PE).