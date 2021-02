Em 3º, PSG perde em casa para o Monaco e fica a 4 pontos do líder Lille

Dias depois de vencer o Barcelona na Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain perdeu por 2 a 0 para o Monaco, em casa, neste domingo, resultado que o deixa em terceiro lugar no Campeonato Francês.

O Monaco, quarto na tabela, dominou a partida e somou a nona vitória nos últimos dez jogos, para ficar a dois pontos do PSG, que agora está atrás do Lyon por um ponto e a quatro de Lille, o atual líder do torneio. Faltam 12 rodadas para o fim da competição.

O Monaco, assim, ganhou os dois duelos que fez no Francês com o PSG, pois o havia derrotado por 3 a 2, em casa, no final de novembro.

Horas antes, o Lille despachou o Lorient por 4 a 1 para ficar na liderança e colocar pressão sobre o PSG, que entrou em campo no Parque dos Príncipes sem o volante Marco Verratti, que foi um dos destaques da goleada por 4 a 1 sobre o Barcelona na terça-feira, no Camp Nou. Dessa vez, Verratti só foi acionado aos dez minutos da etapa final.

O PSG sofreu sua sexta derrota na competição, contra as três do Lyon e as apenas duas do Lille. E a sua situação só não é pior na briga pelo título porque os dois primeiros colocados empataram sete vezes, contra apenas três da equipe parisiense.

Os gols do Monaco saíram no início de cada tempo. No primeiro, Sofiane Diop colocou o time do principado em vantagem. Já na etapa final, o gol foi do zagueiro chileno Guillermo Maripán, que mandou a bola para o fundo da rede em uma jogada iniciada com um erro de passe do espanhol Ander Herrera. Kylian Mbappé, que marcou três gols contra o Barcelona, teve atuação apagada e foi um dos jogadores do PSG advertidos com o cartão amarelo.

Os outros resultados deste domingo: Montpellier 2 x 1 Rennes, Lens 2 x 1 Dijon, Nice 1 x 2 Metz, Nimes 2 x 0 Bordeaux e Strasbourg 0 x 0 Angers.