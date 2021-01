Duilio anuncia voltas de Roberto de Andrade e Alessandro para direção corintiana

Empossado nesta segunda-feira como novo presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves anunciou os principais nomes que vão compor a sua diretoria nos próximos três anos. E resgatou profissionais com trajetória no clube na última década, como o ex-presidente Roberto de Andrade e o ex-jogador Alessandro Nunes.

Roberto de Andrade, que presidiu o Corinthians de 2015 a 2018, vai ser o diretor de futebol do clube, cargo que havia exercido entre 2010 e 2014, período em que a equipe faturou alguns dos principais títulos da sua história como a Copa Libertadores e o Mundial de Clubes, ambos em 2012.

Alessandro, aliás, era jogador e capitão da equipe nessas conquistas. Ele também fez parte da diretoria do corintiana anteriormente, de 2014 a 2018. Agora retorna ao clube no cargo de gerente de futebol. Vai suceder, assim, outro ex-jogador, o ex-zagueiro Vilson, na função.

"Sobre o Roberto e o Alessandro, trabalhamos juntos muito tempo. O Alessandro como jogador e como gerente de futebol. Na época que ele se aposentou no campo, eu estava como diretor-adjunto do Roberto. Na saída do Edu Gaspar, ficamos no mesmo nível. Ele ganhou todos os títulos possíveis como jogador e também ganhou como gerente. É um cara ganhador, que por todos os lados que você anda no CT ou no Parque São Jorge tem uma foto dele segurando uma taça", afirmou Duilio, que na gestão anterior, de Andrés Sanchez, era o diretor de futebol do Corinthians.

O sucessor de Andrés na presidência também definiu Wesley Melo como diretor financeiro. Ex-diretor-executivo do Ibope Repucomm, José Colagrossi será o superintendente das áreas de marketing, inovação, comunicação e novas mídias. Já a diretoria jurídica ficará a cargo de Herói Vicente, uma decisão que chamou a atenção, pois ele chegou a defender, no ano passado, o afastamento do antecessor de Duílio.

"Durante toda a campanha colocamos aqui como um dos principais pilares uma administração moderna, com todas as práticas de gestão que existem no mundo corporativo. O Herói Vicente é um corintiano, conselheiro eleito, e não trato como oposição. Hoje eu entendo que começamos um novo ciclo no Corinthians. Estamos de portas abertas para receber ideias, corintianos, conselheiros, sócios, todos que tenham algo para acrescentar", afirmou Duílio.

MANCINI FICA - O novo presidente do Corinthians também assegurou que Vagner Mancini, que tem contrato até dezembro, permanecerá à frente do time na sua gestão. Ele destacou que o trabalho começou a dar resultados nas últimas semanas, colocando o time na briga por uma vaga na próxima edição da Libertadores. E defendeu a continuidade do trabalho.

"Vagner Mancini é o treinador do Corinthians para o ano. Ele vem fazendo um grande trabalho, estamos muito satisfeitos, jogadores e funcionários se adaptaram bem. O time começou a apresentar um bom futebol, estamos invictos. Vamos com o Mancini até o fim do ano, mas esperamos que ele permaneça mais tempo. Temos como cultura a manutenção do treinador, do trabalho, a gente sabe que futebol leva tempo. Muitas vezes os resultados aparecem rapidamente, mas não é sempre assim, depende de trabalho", argumentou.

Além disso, Duilio descartou a possibilidade de realizar altos investimentos em reforços no Corinthians. "Não é momento de grandes contratações, temos que ter responsabilidade financeira. Mas como eu digo, nosso time e nosso elenco não é ruim. Infelizmente não vivíamos um bom momento em campo, mas com o passar do tempo, com o Mancini, o time começou a se ajeitar e mostra que vai brigar lá em cima, como sempre fez nos últimos anos", defendeu.

Duilio, de 45 anos, venceu a eleição presidencial do Corinthians em 28 de novembro, sendo o escolhido para ocupar o cargo até 2023.