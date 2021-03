Dortmund elimina o Mönchengladbach e está na semifinal da Copa da Alemanha

Time do Borussia Mönchengladbach - (Foto: Michael Sohn/AP)

Com um gol de Jadon Sancho, o Borussia Dortmund derrotou o Borussia Mönchengladbach, no campo do adversário, nesta terça-feira, e garantiu vaga na disputa das semifinais da Copa da Alemanha. Outros dois duelos estão programados para esta quarta-feira: Rot-Weiss Essen x Holstein Kiel e RB Leipzig x Wolfsburg. Werder Bremen x Jahn Regensburg, que seria nesta terça, foi adiado por casos de coronavírus.

O jogo foi disputado de forma intensa, mas os times falharam muito nos passes e nas finalizações. Marco Reus perdeu grande chance no primeiro tempo, ao chutar muito mal, completamente dentro da área. Já o Mönchengladbach não marcou um gol por causa da espetacular defesa do goleiro Marwin Hitz em finalização de Bensemaini.

O gol do Dortmund saiu aos 21 minutos da etapa final. Reus, em um lindo passe, descobriu Sancho livre na ponta-esquerda. Ele carregou a bola até a área do Mönchengladbach e tocou na saída do goleiro Tobias Sippel. A bola chegou a tocar na trave direita antes de entrar.

O Borussia Dortmund volta à semifinal da Copa da Alemanha após quatro temporadas. Na edição 2016/2017, o time eliminou o Bayern de Munique, na Allianz Arena, e depois se sagrou campeão, ao bater o Eintracht Frankfurt na final. O sorteio das semifinais será no domingo.