Dores musculares tiram Lukaku do duelo com o Real Madrid pela Liga dos Campeões

O belga Romelu Lukaku - ( Foto: Estadão )

O belga Romelu Lukaku vai desfalcar a Internazionale de Milão no duelo, desta terça-feira, em Madri, diante do Real, pela terceira rodada do Grupo B da Liga dos Campeões. O atacante sofre com dores musculares na coxa esquerda desde a semana passada no jogo contra o Shakhtar Donetsk, o que o deixou de fora do confronto com o Parma, sábado, pelo Campeonato Italiano.

Lukaku é o principal jogador da Inter, autor de sete gols em sete jogos nesta temporada. Em 2019/2020, o atleta anotou 34 gols, após 51 partidas disputadas. Um opção para o técnico Antonio Conte é adiantar o meia croata Pirisic para fazer dupla com o argentino Lautaro Martínez.

Em compensação, Conte terá a oportunidade de escalar o chileno Arturo Vidal, o croata Marcelo Brozovic e o inglês Ashley Young, que não atuaram diante do Parma.

Assim como o Real, a Inter não faz boa campanha na Liga dos Campeões, ao somar dois empates frente a Borussia Mönchengladbach e Shakhtar Donetsk. Os italianos tentam evitar uma terceira eliminação consecutiva na fase de grupos.

O Real Madrid tem apenas um ponto, enquanto o Shakhtar Donetsk soma quatro e o Borussia Mönchengladbach tem dois.

Este vai ser o 45º confronto da Inter contra times italianos: são 14 vitórias, 11 empates e 19 derrotas. Contra o Real, o retrospecto é melhor: são sete vitórias, em 15 jogos, além de dois empates e seis derrotas.