Djokovic sofre, mas avança às quartas em Viena; Melo vence na estreia

Com mais dificuldade que o esperado, o sérvio Novak Djokovic superou o croata Borna Coric por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (13/11) e 6/3, nesta quarta-feira. O número 1 do mundo precisou salvar quatro set points na equilibrada primeira parcial para avançar às quartas de final do Torneio de Viena, na Áustria.

O líder do ranking já havia sofrido para vencer na estreia, contra o compatriota Filip Krajinovic. Djokovic busca recuperar sua melhor forma técnica na quadra dura, em preparação para o Masters 1000 de Paris, último torneio deste nível na temporada, com início marcado para 2 de novembro.

Nas quartas de final, Djokovic vai enfrentar o vencedor do duelo entre o polonês Hubert Hurkacz e o italiano Lorenzo Sonego, "lucky loser".

Enquanto o principal favorito ao título já está nas quartas, outros rivais estrearam somente nesta quarta. Foi o caso do grego Stefanos Tsitsipas e do russo Daniil Medvedev, terceiro e quarto cabeças de chave, respectivamente. Ambos venceram e avançaram às oitavas de final.

Tsitsipas superou o alemão Jan-Lennard Struff por 6/7 (3/7), 6/3 e 6/4. Seu próximo adversário será o búlgaro Grigor Dimitrov. Medvedev, por sua vez, despachou o americano Jason Jung por 6/3 e 6/1. Nas oitavas, o russo terá pela frente o canadense Vasek Pospisil, algoz do jovem compatriota Felix Auger-Aliassime por duplo 7/5.

Outro estreante do dia foi o italiano Jannik Sinner, considerado uma das principais promessas do circuito, que avançou ao vencer o norueguês Casper Ruud por 7/6 (7/2) e 6/3. Nas oitavas, Sinner vai encarar o russo Andrey Rublev.

Já pela segunda rodada, o sul-africano Kevin Anderson bateu o espanhol Pablo Carreño Busta por 7/5 e 6/1. Ele aguarda o vencedor de Medvedev x Pospisil.

MARCELO MELO VENCE NA ESTREIA - Pela chave de duplas, Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot derrotaram o sul-africano Raven Klaasen e o holandês Jean-Julien Rojer por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/4), 6/7 (4/7) e 10/7, em quase duas horas de partida. Nas quartas de final, eles vão enfrentar o local Jürgen Melzer e o francês Edouard Roger-Vasselin.

"Hoje foi um grande jogo. Os quatro jogaram muito bem. Os três sets, os dois primeiros e o match tie-break, foram decididos no detalhe. Logicamente, 7/6, 6/7 e 10-7 dá para ver o tanto que foi duro, quase duas horas de jogo. Acho que para nós o momento mais importante foi quando conseguimos imprimir tudo o que vínhamos fazendo no finalzinho do match tie-break", analisou Melo.

"Agora é continuar passo a passo e ir com tudo amanhã (quinta), que temos outro jogo extremamente difícil. Estamos realmente felizes com a vitória, em uma partida que exigiu muito da nossa dupla", completou o duplista brasileiro.

Outro brasileiro em ação nesta quarta foi Marcelo Demoliner. Mas ele acabou sendo eliminado logo na estreia no Torneio de Nur-Sultan, no Casaquistão. Demoliner e o sérvio Nikola Cacic abandonaram o jogo no segundo set quando perdiam para o holandês Sander Arends e o neozelandês Artem Sitak por 6/3 e 4/5.