Disney fecha acordo com a MotoGP e garante transmissão da categoria na FOX Sports

Fox Sports mantém direitos de transmissão da MotoGP - (Foto: Andreas Solaro/AFP)

O grupo Disney confirmou nesta sexta-feira que manteve os direitos de transmissão para exibir no canal FOX Sports as provas do Mundial de MotoGP. A presença do GP de San Marino na grade de programação deste domingo estava ameaçada porque anteriormente os direitos de exibição pertenciam ao consórcio Rio Motorsports. Segundo a Disney, a mudança se deu porque a dona anterior não havia cumprido com os termos previstos no contrato.

Pelo novo acordo, o grupo Disney assinou um vínculo com a categoria pelos próximos seis anos. A validade é imediata. Já neste fim de semana a empresa vai colocar nos canais FOX Sports os treinos, a corrida e a cobertura completa do GP de San Marino, realizado no circuito de Misano. É a sexta etapa da temporada de 2020.

O modelo anterior de contrato de transmissão havia sido fechado pelo Rio Motorsports com a Dorna, empresa responsável pela categoria. O consórcio fechou a compra em março e, por sua vez, repassava à FOX Sports o direito de exibir as corridas. Essa operação garantiu a presença das cinco primeiras etapas na grade de programação, porém nas últimas semanas houve um impasse e a continuidade da transmissão ficou ameaçada.

Segundo o grupo Disney, o Rio Motorsports não cumpriu com termos do contrato. Por isso, para garantir a continuidade da transmissão da temporada, os executivos da emissora negociaram desta vez diretamente com a Dorna, sem intermediação de outro participante. O consórcio foi procurado pela reportagem para comentar o assunto, mas ainda não retornou o contato até a publicação deste texto.

O Rio Motorsports é a mesma empresa interessada em construir um novo autódromo em Deodoro, no Rio de Janeiro, para receber o GP do Brasil de Fórmula 1 nos próximos anos. O projeto é o de erguer uma complexo no valor de R$ 700 milhões. Após vencer a licitação, o empreendimento aguarda agora a emissão da licença ambiental para poder iniciar a obra.