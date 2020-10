Diretor do Palmeiras revela interesse do Botafogo pelo meia Gustavo Scarpa

"O Scarpa foi um atleta que mereceu um reconhecimento do clube no passado", disse Barros - (Foto: Vitor Silva/SSPress/Botafogo)

O Botafogo tem interesse na contratação do meia Gustavo Scarpa. A revelação foi feita, nesta sexta-feira, por Anderson Barros, diretor de futebol do Palmeiras, em entrevista ao programa "Seleção SporTV".

"Outros clubes, não só o Botafogo, tiveram interesse, mas o Palmeiras entende ainda que para vir a liberar um atleta desse nível, a condição tem que ser extremamente positiva, mas a gente busca ainda a recuperação pela qualidade que ele tem", disse o dirigente, referindo-se ao jogador, que não foi relacionado para a partida de quarta-feira, diante do Bolívar, pela Copa Libertadores.

"O Scarpa foi um atleta que mereceu um reconhecimento do clube no passado. Ele tem a consciência que precisa entregar e, mais com os outros atletas, há uma cobrança do clube, da instituição, da comissão e do Vanderlei (Luxemburgo). É um processo natural. O Scarpa não esteve relacionado no último jogo, o atleta busca esse espaço e estará relacionado para o jogo de sábado", completou Barros.

O Palmeiras enfrenta o Ceará, neste sábado, às 19 horas, no Allianz Parque, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Scarpa deve ficar na reserva, enquanto Luiz Adriano (dores na coxa esquerda) e Gabriel Verón (entorse no tornozelo esquerdo) devem ficar de fora.

Gabriel Menino, Zé Rafael e Lucas Lima, suspensos, são outros desfalques. O time provável de Luxemburgo deve compor com: Weverton; Marcos Rocha, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Matías Viña; Patrick de Paula, Bruno Henrique e Raphael Veiga; Rony, Wesley e Willian.