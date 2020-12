Diniz troca domingo de folga no São Paulo por treino forte para Copa do Brasil

Fernando Diniz, técnico do São Paulo - (Foto: Reprodução/Estadão)

Fernando Diniz está levando muito a sério a chance de o São Paulo conquistar o inédito título da Copa do Brasil. Neste domingo, debaixo de sol escaldante, o comandante fez um trabalho forte pensando no duelo de ida diante do Grêmio, quarta-feira. Luciano segue em recuperação muscular e foi ausência no trabalho.

Mesmo com a equipe bem entrosada e apresentando um futebol dos mais vistosos do momento, o treinador trocou a tradicional folga por treinamento. Ensaiou alternativas, caso não tenha seu centroavante e também possíveis variações para tentar "enganar" Renato Gaúcho.

Diante do Atlético-MG, quando todos davam como certa a entrada de Pablo, Diniz surpreendeu com Tchê Tchê e deu um nó tático em Jorge Sampaoli, vencendo por 3 a 0. Agora arma o time para novamente apresentar um bom futebol.

O São Paulo já jogou contra o Grêmio uma vez no ano. No primeiro turno do Brasileirão, no Morumbi, empate sem gols e com os gaúchos criando chance de ganhar. Aquele tropeço está servindo para Diniz armar o esquema para quarta-feira.

O São Paulo sabe que enfrentará um rival "mordido" com a queda na Libertadores e não quer servir de bode expiatório. Na verdade, a ideia é explorar um possível nervosismo dos oponentes.

A única dúvida na escalação é Luciano. Mas o estilo de jogo são-paulino pode ser diferente, armado justamente para voltar da Arena Grêmio com um resultado positivo.