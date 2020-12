Diniz elogia atuação do São Paulo e destaca gol de jogada ensaiada

Fernando Diniz durante o jogo do São Paulo contra o Sport, no Morumbi - (Foto: Alex Silva/Estadão)

O técnico Fernando Diniz demonstrou ter ficado bastante satisfeito neste domingo com a atuação do São Paulo na vitória por 1 a 0 sobre o Sport, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. O placar magro garantiu a manutenção da equipe na liderança e fez o treinador se orgulhar de dois acertos. O primeiro se trata do domínio no jogo e o outro diz respeito à jogada do gol, fruto de um escanteio ensaiado.

Na opinião do treinador, o São Paulo pode até ter vencido pelo placar mínimo, mas conseguiu mostrar um grande poderio. "A gente não teve dificuldade hoje, tivemos mais chances claras do que no jogo contra o Goiás. A gente se apega muito ao resultado. Hoje criamos do começo ao fim, o Volpi não pegou na bola", disse.

O gol da vitória são-paulina foi marcado por Luciano, aos 13 minutos de jogo. O lance, aliás, teve início em um escanteio. Daniel Alves cobrou para o meio de área e o atacante finalizou de primeira para marcar. A jogada havia sido trabalhada nos treinos do time como maneira de surpreender o adversário. A defesa do Sport esperava a cobrança na pequena área, enquanto a bola foi colocada perto da marca do pênalti em um espaço vazio para Luciano chutar a gol.

"De fato foi uma jogada ensaiada. A gente quase sempre trabalha a bola parada. As jogadas variam de adversário para adversário", explicou Diniz. "Temos de estudar e preparar, quando dá, alguma coisa para o jogo. Muitas vezes preparamos e não dá certo, mas hoje conseguimos", completou o técnico. Com a vitória, o São Paulo acumula 15 rodadas de invencibilidade no Campeonato Brasileiro.

Diniz evitou falar em favoritismo do São Paulo. No entanto, apontou que a atuação contra o Sport vira um modelo a ser seguido pela capacidade de enfrentar um adversário que adotou uma forte marcação. "Fomos bem dadas as condições do jogo. Enfrentamos três zagueiros e três volantes no Sport tomando cuidado com o contra-ataque. Jogamos bem. Jogando dessa forma, vamos ter muitas chances de ganhar os jogos", explicou.

O São Paulo volta aos treinos na manhã desta segunda-feira no CT da Barra Funda. O próximo compromisso está marcado para quarta-feira à noite, quando a equipe recebe o Botafogo, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro.