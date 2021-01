Diagnosticado com Covid-19, Marcão desfalca Flu no clássico; Ailton comanda time

O técnico Marcão testou positivo para a Covid-19 e já está cumprindo isolamento - (Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

O Fluminense terá um desfalque na beira do gramado para o clássico contra o Flamengo, nesta quarta-feira, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 28.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Marcão testou positivo para a Covid-19 e já está cumprindo isolamento. O auxiliar técnico Ailton Ferraz assume o comando da equipe até o retorno do treinador.

De acordo com o comunicado oficial do Fluminense nas redes sociais, Marcão realizou teste, assim como o restante do elenco tricolor, nesta segunda-feira. Com Ailton Ferraz no comando do time principal, Edevaldo de Freitas ficará à frente da equipe sub-23 nesse período.

"INFORMAÇÃO: O técnico Marcão testou positivo para a Covid-19 nesta segunda-feira (04/01). O auxiliar técnico Ailton Ferraz assume a equipe até o retorno do treinador, que já cumpre isolamento. Edevaldo de Freitas fica à frente da equipe sub-23 nesse período", divulgou o clube em seu Twitter.

Como o protocolo de segurança elaborado pelas autoridades de saúde e pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) estabelece no mínimo 10 dias de isolamento, além do Fla-Flu, Marcão não poderá comandar o Fluminense contra o Corinthians, no próximo dia 13, em São Paulo, pela 29.ª rodada.

Sem Marcão no comando, o Fluminense deve ir a campo nesta quarta-feira contra o Flamengo com Marcos Felipe; Calegari, Matheus Ferraz, Luccas Claro e Danilo Barcelos; Yuri, Hudson, Yago e Michel Araújo; Wellington Silva e Fred.