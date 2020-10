Depois de estrear diante do Grêmio, Laércio é apresentado oficialmente no Santos

Laércio é apresentado oficialmente no Santos - ( Foto: Estadão )

Laércio já jogou pelo Santos na vitória sobre o Grêmio, por 2 a 1, mas só foi apresentado oficialmente nesta terça-feira em videoconferência. Destaque do Caxias em 2020, o zagueiro assinou contrato até 31 de dezembro de 2021.

"Valeu muito a estreia, me adaptei aos treinos e ao grupo. Sou bem tranquilo nessa parte, não me importo nessa questão. Importante mesmo era o trabalho em campo. A nova gestão chegou, resolveu o problema e eu pude fazer minha estreia", disse o atleta, de 27 anos, natural de Marau, Rio Grande do Sul.

Como fizera no dia de sua contratação, Laércio destacou a oportunidade de trabalhar em um clube de Série A, principalmente no Santos. "Estou em Caxias há um tempo. Tinha minha convicção de que esse dia aconteceria. Meu objetivo era chegar na Série A. Meu último Campeonato Gaúcho foi a coroação do trabalho. Não foi surpresa, eu me via na Série A há muito tempo. É por mérito, muito trabalho. Hoje colho esse resultado."

Com 1,92 metro e 90 quilos, Laércio foi o principal jogador do Caxias no Campeonato Gaúcho deste ano, quando o time chegou à decisão com o Grêmio e ele foi eleito o craque da final. Ele também passou por Lajeadense (RS) e Boa Esporte (MG).